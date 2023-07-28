Kripto para yatırımcıları SEC’in Haziran ayında açtığı davanın ardından menkul kıymet olma ihtimali zayıf altcoinlere yöneliyor. Madenciliği yapılan kripto paraların çoğu emtia sınıfına uyduğu için PoW coinlerinin cazibesi arttı. BCH ve diğerlerinin yaşadığı yükselişi bir de bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Diğer taraftan Litecoin (LTC) için artık vakit daralıyor.

Litecoin Halving Tarihi

Eğer madenciler mevcut hash gücüyle faaliyetini sürdürürse 5 gün 14 saat sonra 3 Ağustos tarihinde Litecoin halving’i gerçekleşecek. LTC fiyatıysa 90 dolarlık destek bölgesini korumak için mücadele veriyor. 2015 ve 2019 yıllarına ait tarihsel fiyat verileri, Litecoin fiyatının halving olayı yaklaştığında genellikle düştüğünü göstermiştir. Bununla birlikte on-chain veriler karışık sinyaller gönderiyor.

Ağustos başındaki halving ile madencilerin blok başına ödülleri 12,5 LTC’den 6,25 LTC’ye düşecek. Bu yüzden madencilerin ellerindeki LTC miktarını artırdığı görülüyor. IntoTheBlock tarafından derlenen on-chain veriler LTC madencilerinin 1 Temmuz ile 28 Temmuz arasında 400.000 LTC biriktirdiğini gösteriyor.

LTC Coin Yorum

Litecoin bu hafta kullanıcı aktivitesinde önemli bir artışa tanık oldu. Aşağıdaki Santiment grafiği, Litecoin Günlük Aktif Adreslerinin 20 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri arasında 221.000’den yaklaşık 303.000 aktif kullanıcıya %37 oranında nasıl arttığını ortaya koymaktadır.

Günlük Aktif Adres, işlem gerçekleştiren bireysel cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak ağ kullanımındaki gerçek zamanlı değişiklikleri izler. Bu hafta gözlemlendiği gibi DAA’daki tutarlı artışlar, işlem faaliyetlerinde yaklaşan büyümeye işaret edebilir. Sonuç olarak, LTC Madencileri rezervlerini stoklamaya devam ederse ve kullanıcılar daha yüksek hacimli işlemler gerçekleştirmeye başlarsa, Litecoin fiyatı halving çöküşünden kaçınmak için gerekli desteği bulabilir.

Fiyat şimdilik 90 dolar desteğinin altında ve bunun güçlü bir dirence dönüşmeden desteğe çevrilmesi gerek. Eğer LTC boğaları bunu başaramazsa fiyatın 80 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Olumlu senaryodaysa 95,120,170 ve sonunda 200 dolar hedeflerinin ziyaret edilmesi muhtemel. Eğer bu olursa önceki çöküş hikayesi tersine dönecektir.

Şimdilik BTC dar bir aralıkta yatay hareketini sürdürüyor ve önümüzdeki hafta açıklanacak verilerin ardından volatilitenin artması bekleniyor.