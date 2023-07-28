Bazı altcoin projeleri için ayı piyasası söz konusu değil. Bu altcoin projelerinden birisi de Telegram tabanlı kripto para borsalarının geçtiğimiz aylarda popülerlik kazanmasıyla yükselişe geçen Unibot (UNIBOT). Dune Analytics verilerine göre Unibot’un elde ettiği gelir ve kullanıcı sayısı geçtiğimiz ay ve bu ay önemli oranda artarken, platformun hizmet token’i UNIBOT’un piyasa değeri yaklaşık 200 kat arttı.

Telegram Tabanlı Kripto Botunun Hizmet Token’i Uçtu

Telegram tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası botu Unibot’un hizmet token’i UNIBOT’un ilk yatırımcılarının başlangıç sermayeleri yaklaşık 200 katın üzerinde arttı. Dahası UNIBOT’un fiyatı son 24 saatte yüzde 40 artarak 200 dolar seviyesine ulaştı ve altcoin’in fiyatı Temmuz’un başından bu yana üç katın üzerinde artmış durumda. Şu anda altcoin projesinin 180 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor.

Yatırımcıların UNIBOT‘a olan ilgisi, oldukça ilham verici ve gelişmiş zincir üzeri ticaret imkanı sunan Unibot’un platform üzerinden elde edilen gelire dayalı olarak token sahiplerine Ethereum (ETH) ile ödeme yapmasından geliyor. Bilmeyenler için Unibot platformu, kullanıcı cüzdanlarını merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap’e bağlar ve Telegram tabanlı araçları kullanarak popüler mesajlaşma uygulamasında birbirlerine mesaj gönderdikleri kadar kolay bir şekilde altcoinler’de işlem yapmalarını sağlıyor.

Zincir üzeri veriler, Unibot’un platformun Mayıs ayında yayına girmesinden bu yana 3 bin 600 ETH‘lik işlem ücreti topladığını ve bunun bir kısmını doğrudan token sahiplerine ödediğini gösteriyor. Platformun Haziran’ın sonunda 2 binin biraz üzerinde olan kullanıcı sayısı da istikrarlı bir şekilde artarak 27 Temmuz’da 6 bin 500’e çıktı.

Veriler, Unibot’taki ortalama günlük işlem hacminin 5.5 milyon doların biraz üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu rakam tahmin edilebileceği gibi pazar lideri merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘te günlük zaman diliminde üretilen 900 milyon dolarlık işlem hacminin oldukça uzağında.

UNIBOT’un Cazibesi

Bu tür ürünlerin cazibesi, kullanıcıların sürekli olarak cüzdanlarına giriş yapmak, tüm token bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda oldukları Uniswap gibi merkeziyetsiz kripto para borsasına kıyasla kullanım kolaylığından geliyor.

Bu tür bir fayda ve kolaylıkla birlikte toplanan işlem ücretinin paylaşımının bir araya gelişi, özellikle de yatırımcıların pasif ödemeler sunan projeler aramaya yöneldiği koşullar altında UNIBOT’a olan talebi hızla artırıyor.