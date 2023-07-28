2 Milyar Dolarlık Opsiyonun Ardından Bitcoin ve Kripto Paralar Ne Olacak?

Özet

  • Bugün 2,08 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonu sona eriyor.
  • Maksimum zarar noktası BTC için 29.000 dolar seviyesinde ve fiyat düşüş eğiliminde görünüyor.
  • ETH için maksimum zarar noktası 1.850 dolarda, fiyatlar bugün bu seviyelerin altına inebilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
12:30
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.170 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Kritik eşik aşılamadı. BTC henüz 29.700 doları geri alamadığı için altcoinlerdeki düşüş eğilimi sürüyor. Diğer taraftan Bitcoin 28.800 dolar desteğini tekrar test etme riskiyle karşı karşıya. Peki bugün sona erecek 2 milyar dolarlık opsiyonun ardından kripto paraları neler bekliyor?

Bitcoin Opsiyonları

Büyük hacimli Bitcoin opsiyon sözleşmeleri, ayın sonuna yaklaşırken bugün sona erecek. Bu haftalardır uyuşukluk halinde olan kripto piyasalarını hareketlendirmek için yeterli olabilir. Önümüzdeki iki ayın en büyük Bitcoin opsiyon vade sonu olayı 28 Temmuz’da 71.000 BTC sözleşmesinin vadesinin dolmasıyla gerçekleşecek.

Bu haftaki vade sonu etkinliğinin nominal değeri 2,08 milyar dolar seviyesinde olup bir süredir gerçekleşen en büyük etkinliklerden biridir. Ayrıca 29.000 dolar seviyesi maksimum zarar noktası olarak mevcut fiyata oldukça yakın bir bölgede.

Maksimum zarar noktası en fazla açık sözleşmenin bulunduğu fiyat seviyesidir. Aynı zamanda, sözleşmelerin süresi dolduğunda en fazla kaybın yaşanacağı seviyedir.

Bitcoin ve Kripto Ne Olacak?

Bugün vadesi dolan BTC opsiyon sözleşmelerinin put/call oranı 0,57’dir. Bu, satım sözleşmelerinin neredeyse iki katı kadar alım sözleşmesi satıldığı anlamına gelir. Bu oran, açığa satış kontratlarının (satım) sayısının long satım kontratlarının (alım) sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ayrıca, 1’in altındaki değerler daha fazla alım sözleşmesi anlamına gelir ve bu da genellikle dayanak varlık için yükseliş hissiyatını gösterir.

Greeks Live son piyasa değerlendirmesinde opsiyonların önemli ölçüde katkısı olduğunu savundu;

“Aylık vade bitimi pozisyonların çok fazla değişmesine neden olmadı ve balinalar kapıdan çıkarken çok temkinli davranıyor, ayıların daha sabırlı olması ve zamanla sakinleşmesi gerekiyor.”

Buna ek olarak, bugün vadesi dolan ve nominal değeri 1,12 milyar dolar olan 600.000 Ethereum opsiyon sözleşmesi bulunuyor. Benzer durum ETH için de geçerlidir. Maksimum zarar noktası bunda da 1.850 dolarda.

Sonuç olarak mevcut görünüm aşağı yönlü hareketin ilerleyen saatlerde daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Bugün içinde fiyatın 29.000 dolar ve altına düşmesi pek şaşırtıcı olmayacaktır.

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