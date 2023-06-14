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  •   Dev Borsaya Devasa Transfer! Saatler İçinde Aktarıldı! Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Dev Borsaya Devasa Transfer! Saatler İçinde Aktarıldı! Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Özet

  • Whale Alert, Coinbase borsasındaki büyük ölçekli ETH girişlerine ilişkin verileri paylaştı.
  • Whale Alert'in verilerine göre dün saatler içerisinde farklı adreslerden toplamda 300.000'den fazla ETH, Coinbase'e aktarıldı.
  • Transfer edilen ETH'lerin güncel fiyatlar ile değeri ise 500 milyon doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Negatif
14:40
14 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Piyasadaki bu düşüş eğilimi devam ederken Whale Alert de borsalarda kaydedilen yüksek miktarlardaki ETH girişlerine dikkat çekti. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre saatler içerisinde 300.000’den fazla ETH, kripto para borsası Coinbase’e aktarıldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimindeki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1745 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de düşük seviyelerde seyretmeye devam etti. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

300.000’den Fazla ETH, Coinbase’e Transfer Edildi

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimi devam ederken portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin verileri paylaşan Whale Alert de borsalardaki ETH girişlerine dikkat çekti.

Whale Alert’in Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşıma ve paylaştığı güncel verilere göre dün gün içerisinde ardı ardına farklı cüzdan adreslerinden toplamda 300.000’den fazla ETH transfer edildi.

Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile sırasıyla farklı adreslerden 31.199 adet ETH, 31.310 adet ETH, 15.210 adet ETH, 15.258 adet ETH, 150.000 adet ETH ve 149.999 adet ETH’nin farklı adreslerden ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase’e aktarıldığını bildirdi. Coinbase’e transfer edilen 300.000’den fazla ETH’nin güncel fiyatlar ile değeri ise 500 milyon doların üzerinde.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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