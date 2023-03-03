Mart ayının kralı olacaktı ama piyasalar izin vermedi. MATIC Coin fiyatı iki uç hedeften birine ulaşabilir. Peki hangi seviyeler önemli? Mevcut fiyat alım için fırsat mı?

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Aylardır yaptığı anlaşmalar sebebiyle fiyat ATH seviyesine yaklaştı ve kayıplarını önemli ölçüde telafi etti. Birçok altcoin tüm zamanların en yüksek fiyatından %80 aşağıda bulunurken MATIC Coin %50 seviyesine kadar arttı. Mart ayı Polygon (MATIC) için kritik peki son düşüş bir alım fırsatı olabilir mi? Yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli?

Polygon (MATIC)

MATIC fiyatı yılın başında 0,77 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptığından beri istikrarlı bir yükseliş yaşadı. Şubat ayının 17’sinde 1,57 dolar zirvesini işaretleyen kripto para 1,35 dolarlık direnç alanını kazanmış gibi görünse de sahte yükseliş peşinden düşüşü getirdi. Haftalık RSI, azalan bir direnç çizgisinden çıktığı ve 50’nin üzerinde olduğu için yükseliş gösteriyor. Ancak, aşağı yönlü fiyat hareketi nedeniyle, 0,77 dolarlık destek bölgesine MATIC Coin’in sarkma ihtimali ağır basıyor.

Bitcoin (BTC) günlük grafikte yıl başındaki RSI seviyesine kadar indi. Bu durum bize eğer daha fazla toplu satış görmezse dip bölgeye ulaşmış olabileceğimizi söylüyor. Bitcoin fiyatı toplu alımlarla birlikte hızla yükselirken Capo gibi uzmanlar BUSD kullanarak bu hareketin Binance tarafından pompalandığını iddia etmişti. Diğer birçok analist ise Ocak ayından bu yana devam eden fiyat sıçramalarını kurumsal alımlara bağladı. Bugün erken saatlerde gelen düşüş Binance borsasındaki toplu satışlarla tetiklendiği için yatırımcılar endişeli. Alım yapan kurumsallar Bitcoin’leri ile erken mi vedalaşıyor? Bunu bugünden kestirmek güç.

MATIC Coin Yorum

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, düzeltmenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Ancak, başka bir son düşüşten önce bir rahatlama rallisi de muhtemel. Bu ihtimali destekler üç gerekçe bulunuyor. İlki fiyat beş dalgalı bir yukarı hareketi tamamladı. Bunu düzeltici bir A-B-C yapısı takip etmektedir. İkinci olarak, MATIC fiyatı yükselen bir destek hattından düştü. Üçüncüsü, günlük RSI düşüş eğiliminin bir işareti olan 50’nin altında. Bu nedenle, Mart ayı için en olası Polygon fiyat tahmini, A-B-C düzeltmesinin 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi yakınında 1,06 dolarda tamamlanacağı yönünde.

Eğer öyleyse, fiyat şu anda A-B-C düzeltici yapısının B dalgasında yer almaktadır. B dalgasını tamamlayan ilk rahatlama rallisinden sonra 1,06 dolara doğru yeni bir düşüş görebiliriz. Kısa vadede 0,75 dolar altına düşüş uzun vadeli yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve gelecekte 0,5 dolara kadar düşüşün devam edebileceğini gösterecek. Öte yandan, yılın en yüksek seviyesi olan 1,54 doların üzerine çıkan fiyat 2 dolara kadar yoluna devam edebilir. Muhtemelen 27 Mart tarihinde zkEVM mainnet başlatılacak ve 22 Mart Fed toplantısından sonraki havaya göre 0,5 dolar ile 2 dolar arasındaki iki uçtan birine MATIC Coin fiyatının ulaştığını veya bu yolda ilerlediğini göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.