Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!

Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!

Mart ayının kralı olacaktı ama piyasalar izin vermedi. MATIC Coin fiyatı iki uç hedeften birine ulaşabilir. Peki hangi seviyeler önemli? Mevcut fiyat alım için fırsat mı?
20:25
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Aylardır yaptığı anlaşmalar sebebiyle fiyat ATH seviyesine yaklaştı ve kayıplarını önemli ölçüde telafi etti. Birçok altcoin tüm zamanların en yüksek fiyatından %80 aşağıda bulunurken MATIC Coin %50 seviyesine kadar arttı. Mart ayı Polygon (MATIC) için kritik peki son düşüş bir alım fırsatı olabilir mi? Yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli?

Polygon (MATIC)

MATIC fiyatı yılın başında 0,77 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptığından beri istikrarlı bir yükseliş yaşadı. Şubat ayının 17’sinde 1,57 dolar zirvesini işaretleyen kripto para 1,35 dolarlık direnç alanını kazanmış gibi görünse de sahte yükseliş peşinden düşüşü getirdi. Haftalık RSI, azalan bir direnç çizgisinden çıktığı ve 50’nin üzerinde olduğu için yükseliş gösteriyor. Ancak, aşağı yönlü fiyat hareketi nedeniyle, 0,77 dolarlık destek bölgesine MATIC Coin’in sarkma ihtimali ağır basıyor.

Bitcoin (BTC) günlük grafikte yıl başındaki RSI seviyesine kadar indi. Bu durum bize eğer daha fazla toplu satış görmezse dip bölgeye ulaşmış olabileceğimizi söylüyor. Bitcoin fiyatı toplu alımlarla birlikte hızla yükselirken Capo gibi uzmanlar BUSD kullanarak bu hareketin Binance tarafından pompalandığını iddia etmişti. Diğer birçok analist ise Ocak ayından bu yana devam eden fiyat sıçramalarını kurumsal alımlara bağladı. Bugün erken saatlerde gelen düşüş Binance borsasındaki toplu satışlarla tetiklendiği için yatırımcılar endişeli. Alım yapan kurumsallar Bitcoin’leri ile erken mi vedalaşıyor? Bunu bugünden kestirmek güç.

MATIC Coin Yorum

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, düzeltmenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Ancak, başka bir son düşüşten önce bir rahatlama rallisi de muhtemel. Bu ihtimali destekler üç gerekçe bulunuyor. İlki fiyat beş dalgalı bir yukarı hareketi tamamladı. Bunu düzeltici bir A-B-C yapısı takip etmektedir.  İkinci olarak, MATIC fiyatı yükselen bir destek hattından düştü. Üçüncüsü, günlük RSI düşüş eğiliminin bir işareti olan 50’nin altında. Bu nedenle, Mart ayı için en olası Polygon fiyat tahmini, A-B-C düzeltmesinin 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi yakınında 1,06 dolarda tamamlanacağı yönünde.

Eğer öyleyse, fiyat şu anda A-B-C düzeltici yapısının B dalgasında yer almaktadır. B dalgasını tamamlayan ilk rahatlama rallisinden sonra 1,06 dolara doğru yeni bir düşüş görebiliriz. Kısa vadede 0,75 dolar altına düşüş uzun vadeli yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve gelecekte 0,5 dolara kadar düşüşün devam edebileceğini gösterecek. Öte yandan, yılın en yüksek seviyesi olan 1,54 doların üzerine çıkan fiyat 2 dolara kadar yoluna devam edebilir. Muhtemelen 27 Mart tarihinde zkEVM mainnet başlatılacak ve 22 Mart Fed toplantısından sonraki havaya göre 0,5 dolar ile 2 dolar arasındaki iki uçtan birine MATIC Coin fiyatının ulaştığını veya bu yolda ilerlediğini göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
Dev Banka Polygon (MATIC) ile Airdrop Duyurdu!
Dev Banka Polygon (MATIC) ile Airdrop Duyurdu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023