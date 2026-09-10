Dogecoin’de kaldıraçlı çözülme fiyatı kritik desteğe çekti

Dogecoin, 10 Eylül’de son 24 saatte yaklaşık %4 gerileyerek 0,086 dolar seviyesine yaklaştı. En büyük meme coinlerden biri olan varlıktaki düşüşte, teknik direnç bölgesinin aşılamaması ve kaldıraçlı uzun pozisyonların çözülmesi etkili oldu.

Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı

Piyasadaki son görünüm, fiyatın 0,0964 dolar civarındaki 200 günlük üstel hareketli ortalama yakınında reddedildiğine işaret etti. Bu seviyenin aşılamaması sonrası satış baskısı arttı ve DOGE yeniden önemli bir destek alanına yöneldi.

Kısa vadede 0,082 ile 0,084 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın aşağı kırılması halinde psikolojik eşik olarak izlenen 0,08 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Dogecoin’deki son geri çekilmenin, ağ yapısı ya da benimsenme cephesindeki temel bir değişimden çok, pozisyonların yeniden dengelenmesine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kaldıraçlı uzun pozisyonlar hareketi hızlandırdı

Son düşüşün arkasında Dogecoin’e özgü büyük bir duyuru bulunmuyor. Bunun yerine, vadeli işlemlerde biriken yüksek uzun pozisyonların fiyat hareketini büyüttüğü görülüyor.

DOGE, işlem gününe sürekli vadeli kontratlarda yüksek uzun pozisyon yoğunluğuyla başladı. Fiyat direnç seviyesini aşamayınca zorunlu satışlar devreye girdi ve geri çekilme derinleşti. Bu tablo, mevcut hareketin daha çok piyasa içi konumlanmanın çözülmesiyle bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Önceki birikim alanı yeniden test ediliyor

Teknik zayıflık, yılın ilk bölümünde öne çıkan birikim eğilimiyle de ters düştü. Daha önce yaklaşık 30 milyardan fazla DOGE’nin el değiştirdiği 0,081 dolar çevresi önemli bir destek kümesi olarak öne çıkmıştı.

Bu nedenle 0,08 ile 0,084 dolar aralığı yalnızca kısa vadeli teknik görünüm açısından değil, geçmiş işlem yoğunluğu bakımından da kritik kabul ediliyor. Fiyatın bu bölgede tutunup tutunamayacağı, yön arayışında belirleyici olabilir.

0,08 ile 0,084 dolar aralığı, hem mevcut teknik görünüm hem de geçmişte yoğun işlem gören alan olması nedeniyle Dogecoin için yakından izleniyor.

ETF tarafında ilgi sınırlı kaldı

Kurumsal ürün cephesinde de tablo sınırlı kaldı. 21Shares’in Dogecoin ETF’i TDOG, 9 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,66 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. REX Osprey DOGE ETF daha büyük kalsa da, Bitcoin ve Ethereum odaklı büyük fonlarla kıyaslandığında hala mütevazı bir ölçekte bulunuyor.

21Shares, borsa yatırım ürünleri alanında faaliyet gösteren bir dijital varlık şirketi olarak biliniyor. ETF tarafındaki zayıf talep, kısa vadede fiyatlamada bireysel yatırımcı işlemleri ile türev piyasa konumlanmasının daha belirleyici kalmasına yol açıyor.