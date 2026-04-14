Bitcoin 74.000 Doları Aştı, 75.000 Dolar Seviyesindeki Hareket Kritik Eşiğe Dayandı

Bitcoin, hafta başında analistler tarafından ileri sürülen iyimser senaryoları doğrular şekilde yükselişini sürdürdü ve fiyatı son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 74.000 doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasında yaşanan bu güçlü ivmeyle birlikte yeni direnç ve destek noktalarına odaklanıldı.

75.000 Dolar Seviyesi ve Negatif Gamma Etkisi

Piyasada en çok dikkat çeken seviye 75.000 dolar oldu. Deribit opsiyon piyasasındaki verilere göre bu fiyatın etrafında piyasa yapıcıların ve büyük oyuncuların pozisyonları, negatif gamma yönünde ağırlık kazandı. Özellikle opsiyon işlemlerinde “gamma”, piyasa yapıcılarının riskten korunmak için yaptığı fiyat ayarlamalarının hızını ifade ediyor.

Negatif gamma durumunda piyasa yapıcıları, daha fazla fiyat hareketi oluştuğunda, yükselişlerde daha çok alım, düşüşlerde ise daha fazla satış yapmak zorunda kalıyor. Bu da fiyatlardaki oynaklığı artırabiliyor ve piyasadaki dalgalanmayı tetikliyor.

Piyasa 75.000 doların yakınında seyrederken, küçük fiyat değişimleri bile piyasa yapıcılarının pozisyonlarını hızla değiştirmesine neden olabiliyor. Fiyat bu seviyenin üzerine çıkarsa ilave alımlar görülebilirken, tam tersi bir harekette satış baskısı yoğunlaşabilir ve 75.000 dolar adeta bir ‘volatilite tetikleme’ noktası işlevi görebilir.

Bitcoin’in opsiyon piyasasının 2020’den bu yana büyük ölçüde büyüdüğü göz önünde bulundurulursa, negatif gamma pozisyonlarının hem yukarı hareketlerde hem de sert düşüşlerde etkisi geçmişe oranla daha görünür hale geldi.

Teknik Göstergeler ve Direnç Noktaları

75.000 dolar aynı zamanda teknik analizde yaygın olarak kullanılan 100 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu bir bölge. Bu ortalama daha önce, özellikle ocak ayında, yükselişin önünü kesmiş ve fiyatın 60.000 dolara kadar gerilemesinde önemli rol oynamıştı. Dolayısıyla bu seviye, yatırımcıların ve traderların yakın markaja aldığı bir direnç ve psikolojik eşik olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, 80.000 ila 80.600 dolar aralığı da teknik açıdan izlemesi gereken bir başka önemli bölge olarak gösteriliyor. Bu bandın özelliği ise, burada piyasa yapıcılarının pozitif gamma durumuna geçmesi; yani fiyat yükseldiğinde alıcı pozisyonlardan ziyade satıcı, düştüğünde ise alıcı konumda olmaları. Böylece bu aralıkta fiyat hareketlerinin daha sınırlı ve dengeli olması bekleniyor.

80.525 dolar seviyesi ise tarihsel olarak dikkat çekiyor. Geçen kasım ayında yaşanan düşüşün ivme kaybettiği yer burasıydı. O noktadan sonra satıcıların piyasadaki belirleyici gücü azalmış ve iki ay süren bir toparlanma hareketiyle bitcoin fiyatı tekrar 100.000 dolara yaklaşmıştı.

Uzun Vadeli Trend Görünümü

Analistler ve yatırımcılar, 200 günlük hareketli ortalamaya da yoğun ilgi gösteriyor. Bu gösterge, bitcoin’in uzun vadeli eğilimini izlemek için en çok tercih edilen ölçümlerden. Son verilere göre, bu ortalama 87.519 dolara işaret ediyor. Şu anki fiyatın bu ortalamanın bir miktar altında olması, bitcoin’in uzun vadeli değerlemesi açısından hala yukarı yönlü bir potansiyel barındırdığını düşündürüyor.

Piyasanın önümüzdeki günlerde 75.000 ve 80.000 dolar aralığındaki değişimlere ne şekilde tepki vereceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Teknik ve türev piyasa verileriyle şekillenen bu tabloda volatilitenin artması da ihtimal dahilinde görülüyor.