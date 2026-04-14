Güney Kore’de dijital para düzeni için CBDC ve banka tokenlarına öncelik!

Güney Kore Merkez Bankası’nın başkan adayı Shin Hyun-song, ülkenin dijital para düzeninde merkez bankası dijital parasının (CBDC) ve bankaların çıkardığı mevduat tokenlarının merkezde olması gerektiğini açıkladı. Shin’in bu yaklaşımı, özellikle stabilcoinlerin sistemde tamamlayıcı ve ikincil bir rol üstlenmesini öngörüyor.

Dijital para stratejisinde yeni öncelikler

Ekonomi profesörü olan Shin Hyun-song, kısa süre önce Bank of Korea’nın (BOK) başkanı olarak atandı ve onay sürecinde parlamentoya yazılı bir görüş sundu. Shin, CBDC ve banka mevduat tokenlarının, stabilcoinlerle birlikte rekabetçi ancak tamamlayıcı biçimde çalışabileceğini ifade etti.

Yeniden şekillenen bu vizyon, ülkede dijital paranın temelleriyle ilgili kararlarda önemli bir değişime işaret ediyor. Shin, stabilcoinlerin ise programlanabilir ödemeler ve tokenlaştırılmış varlık ticareti gibi alanlarda faydalı olabileceğini ancak doğrudan devlet destekli paranın yerine geçmemesi gerektiğini vurguladı.

“Merkez bankası dijital paralarının ve mevduat tokenlarının, stabilcoinlerle birlikte tamamlayıcı ve rekabet halinde var olabileceğini düşünüyorum.”

İlk düzenlenmiş stabilcoin piyasada

Ülkedeki ilk tam düzenlemeye tabi stabilcoin olan KRW1, şubat ayında BDACS ve Woori Bank ortaklığıyla piyasaya sürüldü. Bu adım, bankaların bu alanda öncü rol almasını desteklerken, sektör genelinde güven ve şeffaflık standartlarının da yükselteceği beklentisi yarattı.

Shin, bir won destekli stabilcoin modelini desteklediğini belirtti ancak güven faktörünün bu tür stabil paraların temel şartı olması gerektiği görüşünde. Yalnızca teknolojiye değil, para biriminin arkasındaki itibara da vurgu yaptı.

Regülasyon, güvenlik ve tartışmalar

Merkez Bankası’nın yaklaşımında, stabilcoin ihracının bankalar tarafından ve mevcut regülasyonlara uyumlu şekilde yapılmasına özel önem veriliyor. Shin, kara para aklamayı önleme ve müşteri doğrulama gibi yükümlülüklerin, hâlihazırda bu gereklilikleri taşıyan bankalar aracılığıyla daha kolay sağlanabileceğini vurguladı.

Blokzincir tabanlı varlıkların döviz işlemlerinde verimlilik artıracağı iddialarına da temkinli yaklaşan Shin, bu alanda düzenleyici belirsizlikler ve ekstra maliyetlere dikkat çekti.

Genel anlamda kripto paraların, ekonomik işlevler açısından bir hesap birimi, değişim aracı ve değer saklama aracı olma kriterlerinde eksik kaldığına işaret etti.

Bank of Korea, özel şirket veya kuruluşların çıkardığı dijital tokenların, para politikası ve finansal istikrar üzerinde risk oluşturabileceği konusunda geçmişte de uyarılar yapmıştı. Bu nedenle sıkı gözetim ve denetim gerekliliği dile getirildi.

Politika yapıcılar arasında, dijital para piyasasının ne kadar açılması gerektiği tartışılmaya devam ediyor. Düzenleyici otoriteler banka merkezli bir modeli ön plana çıkarırken, bazı milletvekilleri ise bankalar dışındaki kuruluşların da stabilcoin çıkarmasının önünü açan yasa taslaklarını gündeme getiriyor.