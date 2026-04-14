Kraken’e 200 milyon dolarlık dev yatırım, Payward Inc. değeri 13,3 milyar dolara ulaştı

  • 🚀 Deutsche Börse, Kraken’in ana şirketine 200 milyon dolar yatırım yaptı, Payward Inc. değeri 13,3 milyar dolara çıktı.
  • Ortaklık, Avrupa’daki finans kurumları ile kripto piyasası arasında önemli bir köprü oluşturacak.
  • 📈 Hedef: Kurumsal müşteriler için iki piyasaya da kolay erişim, yeni teknolojilerle birleşik hizmetler sağlamak.
COINTURK

Frankfurt Borsası ve Xetra’nın sahibi olan Almanya merkezli finans devi Deutsche Börse, kripto para borsası Kraken’in bağlı olduğu Payward Inc.’e 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu işlemle Deutsche Börse, Payward Inc. üzerinde yüzde 1,5’lik bir hisse elde etti.

1 Yatırımın Detayları ve Kapanış Takvimi
2 Kurumsal Kripto Dönemi İçin Stratejik Ortaklık
3 Kraken’in Halka Arz Planları ve Yatırımcı İlgisi

Yatırımın Detayları ve Kapanış Takvimi

Söz konusu yatırım, Payward Inc.’in değerlemesini 13,3 milyar dolara taşıdı. Anlaşmanın ikinci çeyrek sonunda tamamlanması bekleniyor. Deutsche Börse tarafından paylaşılan bilgilere göre, işlem düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

Deutsche Börse, geleneksel finans alanında Avrupa’nın en köklü piyasa işletmecileri arasında yer alıyor. Şirketin dijital varlıklar tarafında attığı bu adım, kripto dünyasına olan kurumsal ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Kurumsal Kripto Dönemi İçin Stratejik Ortaklık

Deutsche Börse ile Kraken’in yolları geçtiğimiz Aralık ayında kesişmiş, taraflar geleneksel ve dijital finansal ekosistemler arasındaki köprüyü güçlendirmek amacıyla iş birliğine gitmişti. Bu adım, Avrupa’da kurumsal düzeyde kripto adaptasyonunu hızlandırmaya yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Yapılan iş birliği kapsamında alım-satım işlemleri, saklama, takas, teminat yönetimi ve tokenlaştırılmış varlıklar gibi çeşitli hizmetlerin birlikte sunulacağı belirtiliyor. Böylece, özellikle kurumsal müşteriler için iki dünya arasında daha hızlı ve sorunsuz bir geçiş hedefleniyor.

Deutsche Börse’den gönderilen bilgilendirme e-postasında, “Alım-satım işlemleri, saklama, takas, teminat yönetimi ve tokenizasyon gibi hizmetleri kapsayan iş birliği kapsamında, kurumsal müşterilerin her iki ekosisteme de daha sorunsuz ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınacağı” ifadesi kullanıldı.

Kraken’in Halka Arz Planları ve Yatırımcı İlgisi

Kraken’in halka arz planları geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Fakat olumsuz piyasa koşulları nedeniyle bu süreç şimdilik askıya alındı. Buna rağmen, halka arz olasılığının halen masada olduğu belirtiliyor; ancak süreç piyasa şartlarının iyileşmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek.

2023 Kasım ayında Kraken, 800 milyon dolarlık yeni bir fon topladığını duyurdu. Bu finansman turunda Citadel Securities, 200 milyon dolarlık önemli bir kaynak sağladı. Şirketin fon toplama süreçlerindeki bu hareketlilik, kripto sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin halen canlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kraken, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak tanınıyor ve dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Payward Inc. ise Kraken’in ana şirketi olarak, şirketin global kripto faaliyetlerini yönetiyor.

İşlem tamamlandığında, Deutsche Börse’nin elde edeceği yüzde 1,5’lik hisse sayesinde Avrupa’da kripto sektörünün regülasyon ve yaygınlığa ilişkin süreçlerinde de önemli etkiler bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
