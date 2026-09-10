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Ethereum (ETH)

Ethereum, 3050 dolar hedefi için kritik eşikte bulunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 3.050 dolar hedefi için kritik teknik bölgede kalıyor.
  • 📈 Yaklaşık 10 günde yüzde 37 yükselen $ETH, 2.564 dolar sonrası sıkıştı.
  • 🛡️ 2.350 ile 2.360 dolar bandı korunursa yukarı yönlü senaryo masada kalacak.
  • 🌍 Petrolün 100 doların üstüne çıkması ve tahvil getirilerindeki artış baskı yaratıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, 10 Eylül itibarıyla 2.470 dolar civarında işlem görürken, ağustos sonundaki sert toparlanmanın ardından daha dar bir bantta sıkıştı. Son günlerdeki yavaşlama ilk bakışta ivme kaybına işaret etse de teknik görünüm, daha büyük bir hareketin hazırlığında olunabileceğini düşündürüyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 3050 dolar seviyesi öne çıktı
2 Destek bölgesi korunmazsa görünüm zayıflayabilir
3 Makro baskıya rağmen dayanıklılık dikkat çekti
4 Kurumsal talep ve ağ etkinliği fiyatı destekledi

Teknik görünümde 3050 dolar seviyesi öne çıktı

Reuters’ın teknik analizine göre Ether, yaklaşık 10 günde yüzde 37 yükseldikten ve 2.564 dolara kadar çıktıktan sonra boğa flaması olarak bilinen bir formasyon oluşturdu. Bu yapının yukarı yönlü kırılması halinde hesaplanan hedef yaklaşık 3.050 dolar seviyesine işaret ediyor.

Bu hedef yalnızca teorik bir projeksiyona dayanmıyor. 3.040 ile 3.060 dolar aralığı daha önce de direnç bölgesi olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle olası yükseliş senaryosunda piyasanın yakından izlediği tarihsel bir eşik yeniden gündeme geliyor.

Reuters’ın değerlendirmesine göre, Ether’de son yükselişin ardından oluşan boğa flaması korunursa teknik hedef 3.050 dolar civarında şekilleniyor.

Destek bölgesi korunmazsa görünüm zayıflayabilir

Kısa vadede en kritik alan 2.350 ile 2.360 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin altına kalıcı biçimde sarkması, mevcut flama yapısını geçersiz kılabilir ve 3.050 dolara uzanacak hareket beklentisini zayıflatabilir.

Buna karşılık 2.560 ile 2.600 dolar aralığının aşılması, 3.000 dolar eşiğine yönelik teknik senaryoyu daha güçlü hale getirebilir. Ancak bunun için alıcıların önce son dönemde görülen 2.564 dolarlık tepeyi geride bırakması gerekiyor.

Makro baskıya rağmen dayanıklılık dikkat çekti

Ethereum’daki sıkışma, geleneksel piyasalarda enflasyon kaynaklı yeni bir baskı dalgasının konuşulduğu döneme denk geldi. Petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkarken tahvil getirileri de yükseldi. Yatırımcılar, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerindeki etkisini daha yakından izliyor.

Bu tablo, kripto varlıklar için genelde elverişli sayılmıyor. Yüksek tahvil getirileri, daha riskli varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor ve değerlemeler üzerinde baskı kurabiliyor. Buna rağmen Ethereum son yükselişinin önemli bölümünü korudu.

Ethereum, daha zorlu makro koşullara karşın son haftalarda aştığı seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Kurumsal talep ve ağ etkinliği fiyatı destekledi

Son haftalarda Ethereum lehine öne çıkan unsurlar arasında Bitcoin karşısında göreli gücün artması ve kurumsal talebin yeniden canlanması yer aldı. Önceki analizlerde fiyatın 2.400 doların üzerine çıkmasında bu iki etkenin belirleyici olduğu vurgulandı.

Ağ tarafındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Ethereum’un ikinci katman ağları, ekosistemdeki işlemlerin yüzde 94’ünü işliyor. Layer 2 olarak bilinen bu çözümler, ana ağ üzerindeki yoğunluğu azaltarak daha düşük maliyet ve daha yüksek işlem kapasitesi sunuyor.

Mini sözlük: Layer 2, Ethereum üzerinde çalışan ve işlemleri ana zincirin dışına taşıyarak kapasiteyi artıran ölçekleme çözümlerini ifade eder. İşlemler daha sonra ana ağa bağlanır ve böylece daha hızlı, daha düşük maliyetli kullanım sağlanır.

Fiyatın kısa vadede dar bir karar alanında kalmayı sürdürdüğü görülüyor. Bu nedenle piyasada yön tayini açısından hem 2.350 ile 2.360 dolar desteği hem de 2.560 ile 2.600 dolar aralığındaki direnç bölgesi yakından izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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