🚨 TradingView analistleri Shiba Inu için satış sinyali verdi.

TradingView üzerindeki kripto para analistlerinin son ortak değerlendirmesi, Shiba Inu için satış yönünde şekillendi. Uzun süredir devam eden değer kaybı, tokenin geçmiş yıllarda sağladığı kazançların büyük bölümünü sildi. Son bir aydaki zayıf seyir de yatırımcı güvenini daha da baskıladı.

Teknik görünüm zayıfladı

Analistler, teknik göstergelerin Shiba Inu için olumsuz bir tablo çizdiğini aktarıyor. Piyasada meme coin olarak bilinen varlığın kısa vadede yatırımcılara ne sunabileceği konusunda belirsizlik öne çıkıyor. Alım iştahının zayıf kalması, satış baskısını artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

TradingView üzerindeki son ortak değerlendirme, Shiba Inu için satış yönüne işaret ediyor ve teknik göstergeler token üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

Piyasadaki genel yaklaşım, eldeki pozisyonların başa baş seviyelere gelmesi halinde satış eğiliminin öne çıkabileceği yönünde. Bu durum, uzun süredir bekleyen yatırımcıların zararı kapatma isteğinin arttığına işaret ediyor. Yeni girişlerin sınırlı kalması da fiyat görünümünü desteklemek yerine baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ekosistemdeki projeler ivme kaybetti

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde doğmuş bir meme coin olarak geniş bir toplulukla öne çıkmıştı. Ancak ekosistem içinde öne sürülen bazı ürün ve projelerdeki düşük etkinlik, bu topluluğun beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Metinde yer alan değerlendirmeye göre, yeni proje akışının sınırlı kalması da bu tabloyu güçlendiriyor.

ShibaEternity Card Collectible oyununa yönelik ilginin önceki döneme göre azaldığı belirtiliyor. SHIB: The Metaverse girişimi için de beklentilerin önemli ölçüde zayıfladığı görüşü paylaşılıyor. Metaverse temasına yönelik genel piyasa ilgisinin düşmesi, bu alandaki projelerin etkisini sınırlayan başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Shibarium tarafında soru işaretleri arttı

Shiba Inu ekosistemi açısından en önemli başlıklardan biri Shibarium olmuştu. Düşük işlem ücretleri sunmayı hedefleyen bu katman 2 ağı, işlem faaliyetleri üzerinden SHIB yakımını destekleyebilecek başlıca araçlardan biri olarak görülüyordu.

Mini sözlük: Katman 2, ana blokzincirin üzerinde çalışan ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan yardımcı ağ yapısıdır. Yakım ise dolaşımdaki token miktarını azaltmak için varlıkların erişilemeyen adreslere gönderilmesi anlamına gelir.

Buna karşın, Shibarium üzerindeki yakım verilerinin resmi internet sayfasında artık görüntülenememesi dikkat çekiyor. Bu aksaklık, ekosistemin en çok öne çıkarılan kullanım alanlarından birinin görünürlüğünü azaltmış durumda. Yakım mekanizmasına ilişkin verilerin izlenememesi, yatırımcı tarafındaki soru işaretlerini büyüten gelişmeler arasında yer alıyor.

Shibarium, düşük işlem ücretleri ve SHIB yakımı için en güçlü seçeneklerden biri olarak görülüyordu ancak resmi sitedeki yakım verilerinin durması bu beklentiyi zayıflattı.

Rekabet baskısı derinleşti

2026 yılında farklı kripto varlıklar ile yapay zeka bağlantılı hisselerde daha güçlü getiriler görülmesi, Shiba Inu üzerindeki rekabet baskısını artırdı. Bu ortamda SHIB’in benzer ilgi ve sermaye akışını yeniden yakalamasının zorlaştığı değerlendiriliyor. Özellikle ilk kez yatırım yapacak kesimin daha istikrarlı ya da daha güçlü büyüme hikayesi sunan alanlara yönelmesi beklenebilir.

Mevcut zayıf seyrin uzun süre devam etmesi halinde Shiba Inu’nun piyasa içindeki etkisinin daha da sınırlanabileceği yorumları yapılıyor. Analistlerin satış yönlü değerlendirmesi de bu risklerin kısa vadede azalmadığını ortaya koyuyor.