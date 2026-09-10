Bitwise, Solana alımlarını artırarak 1 milyar dolara yaklaştı

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Solana odaklı yatırım ürününe yönelik kurumsal ilginin güçlenmesiyle birlikte SOL alımlarını artırdı. Son veriler, şirketin Solana ETF pazarındaki görece yavaş seyre rağmen pozisyonunu büyüttüğünü gösterdi.

Kurumsal girişler alımları destekledi

Arkham Intelligence verilerine göre Bitwise, fonuna son bir ayda düzenli yeni para girişi görülmesinin ardından 107,4 milyon dolarlık SOL alımı yaptı. Şirketin bu hamlesi, kripto varlıklarda dalgalanmanın sürdüğü bir dönemde kurumsal yatırımcıların Solana’daki fiyat zayıflığını giriş fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini ve varlık akışlarını izleyen bir veri platformudur. Kurumsal alım ve saklama eğilimleri, bu tür zincir üstü veriler üzerinden takip edilebiliyor.

Bitwise’ın Solana ETF’si son 20 işlem gününde istikrarlı fakat sınırlı girişler kaydetti. Bu dönemde yalnızca iki seansta çıkış yaşandı. Böylece fon, incelenen süreçte işlem günlerinin büyük bölümünü pozitif akışla tamamladı.

Arkham Intelligence verileri, Bitwise’ın son bir ayda fonuna giren yeni sermayenin ardından 107,4 milyon dolarlık SOL alımı yaptığını ortaya koydu.

Toplam Solana varlığı 9 milyon adedi aştı

Son alımlarla birlikte Bitwise’ın Solana varlıkları belirgin biçimde büyüdü. 10 Eylül Perşembe itibarıyla şirketin elinde 9.030.000 adedin üzerinde SOL bulunuyor. Bu seviye, firmanın Solana maruziyetini son haftalarda kayda değer ölçüde genişletti.

SOL’ün yaklaşık 101 dolar seviyesindeki işlem fiyatı esas alındığında, Bitwise’ın elindeki Solana varlıklarının toplam değeri yaklaşık 918 milyon dolara ulaştı. Bu da şirketin Solana pozisyonunda 1 milyar dolar eşiğine yaklaşmış olduğunu gösteriyor.

Metrik Değer Dönem Son SOL alımı 107,4 milyon dolar Son bir ay Toplam SOL varlığı 9.030.000+ 10 Eylül Tahmini toplam değer 918 milyon dolar SOL yaklaşık 101 dolar

ETF pazarındaki yavaşlığa rağmen talep sürüyor

Bitwise, kripto para piyasasına yönelik yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin Solana tarafındaki son birikimi, ETF pazarındaki ivmenin sınırlı kalmasına rağmen kurumsal talebin tamamen zayıflamadığını ortaya koydu.

Veriler, daha geniş piyasadaki oynaklığa karşın bazı kurumsal yatırımcıların Solana bağlantılı ürünlerde kademeli birikimi tercih ettiğini gösteriyor. Bitwise’ın mevcut tempo korunursa Solana varlıklarında kısa süre içinde 1 milyar dolar sınırına ulaşması mümkün görünüyor.

Bitwise’ın Solana ETF’si son 20 işlem gününün büyük bölümünde pozitif akış kaydetti ve yalnızca iki seansta çıkış gördü.