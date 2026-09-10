Kanada listeli XRP ETF opsiyonları ABD yolunda öne çıktı

XRP, düzenlenmiş türev ürün altyapısında daha görünür hale geldi. Kanada’da listelenen XRP ETF opsiyonları için yapılan son başvuru, bu ürünlerin ABD’deki uygun katılımcılara düzenlenmiş bir çerçeve içinde sunulmasının önünü daha da netleştirdi. Böylece XRP’nin kurumsal alandaki kullanımının, vadeli işlem ve opsiyon ürünleri üzerinden genişlemeyi sürdürdüğü görülüyor.

Kanada merkezli yapı ABD erişimini öne çıkardı

Canadian Derivatives Clearing Corporation tarafından yapılan Form S-20 kaydında, Montréal Exchange’te işlem gören Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF opsiyonları da yer aldı. Bu yapı, söz konusu sözleşmelerin ABD’de satış ve sunumuna ilişkin düzenlenmiş sınır ötesi çerçeveyi işaret ediyor. Canadian Derivatives Clearing Corporation, Kanada’da türev ürün takasını yürüten merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Başvurudaki ana unsur, XRP opsiyonlarının ABD borsasında yeni işlem görmeye başlaması değil; Kanada’da listelenen bu sözleşmelerin, düzenlenmiş sınır ötesi türev altyapısı içinde ABD erişimine daha açık hale gelmesi oldu.

Bu opsiyonlar hâlâ Kanada listeli ürünler olarak Montréal Exchange’te işlem görüyor ve takası CDCC tarafından yapılıyor. Dolayısıyla gelişme, ABD’de yeni bir borsa kotasyonu anlamına gelmiyor. Buna karşın yapı, uygun ABD katılımcılarına, yurt dışı sürekli vadeli ürünler yerine düzenlenmiş bir kanal üzerinden Kanada merkezli XRP ETF opsiyonlarına erişim imkanı sağlıyor.

Aynı çerçevede Bitcoin, Ether ve Solana bağlantılı ETF opsiyonlarının da bulunması, XRP’nin geleneksel finans içindeki türev ürün konumunu güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı. Son başvuru ilk onay niteliği taşımıyor; 2026 yılı başlarında SEC kayıtlarında Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF opsiyonları daha önce de yer almıştı. Yeni belge, bu ürünlerin sistem içindeki varlığını yeniden pekiştirdi.

Federal düzeyde XRP, BTC, ETH ve SOL ile aynı çerçevede anıldı

Federal Register’da yer alan ayrı bir belge de XRP açısından dikkat çeken ikinci bir başlık oluşturdu. Belgede Bitcoin, Ether, Solana ve XRP, emtia tabanlı trust payları için genel listeleme standartlarını şu anda karşılayan varlıklar arasında sayıldı.

Bu değerlendirme, tüm XRP işlemlerinin emtia işlemi olarak kabul edildiği anlamına gelmiyor; ancak düzenleyiciler ve borsalar listelenebilir yatırım ürünlerini tartışırken XRP’yi BTC, ETH ve SOL ile aynı zeminde ele alıyor.

Bu yaklaşım, XRP’nin piyasa yapısı bakımından nasıl konumlandığına dair önemli bir işaret verdi. Düzenleyici metinlerde XRP’nin, büyük dijital varlıklarla birlikte anılması, listeli yatırım ürünlerine dayanak olabilecek varlıklar arasında değerlendirildiğini gösterdi.

Türev hacimleri büyümeyi destekledi

Gelişme, XRP türev ürünlerinin geleneksel finansta genişleyen kullanım alanıyla da örtüşüyor. CME’de işlem gören XRP vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, 2026’nın ilk çeyreğinde 13 milyar dolarlık nominal hacim üretti. Sonraki dönemde kümülatif XRP vadeli işlem hacmi 62 milyar doların üzerine çıktı.

Bu veriler, XRP’nin yalnızca spot ürünlerde değil, düzenlenmiş türev pazarı içinde de daha fazla yer bulduğunu ortaya koydu. Özellikle 7 gün 24 saat vadeli işlem yönündeki gelişmeler, kurumsal ürün setinin daha geniş bir yapıya kavuşabileceğine işaret etti.