Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Kanada listeli XRP ETF opsiyonları ABD yolunda öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kanada listeli XRP ETF opsiyonları için ABD erişim yolu daha belirgin hale geldi.
  • 📌 Bu yapı, uygun yatırımcılara $XRP ile bağlantılı opsiyonlara düzenlenmiş kanal sundu.
  • 📊 Federal kayıtlarda XRP, BTC, ETH ve SOL ile aynı listeleme çerçevesinde yer aldı.
  • 🕒 2026’nın ilk çeyreğinde CME XRP türev hacmi 13 milyar dolara ulaştı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, düzenlenmiş türev ürün altyapısında daha görünür hale geldi. Kanada’da listelenen XRP ETF opsiyonları için yapılan son başvuru, bu ürünlerin ABD’deki uygun katılımcılara düzenlenmiş bir çerçeve içinde sunulmasının önünü daha da netleştirdi. Böylece XRP’nin kurumsal alandaki kullanımının, vadeli işlem ve opsiyon ürünleri üzerinden genişlemeyi sürdürdüğü görülüyor.

İçindekiler
1 Kanada merkezli yapı ABD erişimini öne çıkardı
2 Federal düzeyde XRP, BTC, ETH ve SOL ile aynı çerçevede anıldı
3 Türev hacimleri büyümeyi destekledi

Kanada merkezli yapı ABD erişimini öne çıkardı

Canadian Derivatives Clearing Corporation tarafından yapılan Form S-20 kaydında, Montréal Exchange’te işlem gören Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF opsiyonları da yer aldı. Bu yapı, söz konusu sözleşmelerin ABD’de satış ve sunumuna ilişkin düzenlenmiş sınır ötesi çerçeveyi işaret ediyor. Canadian Derivatives Clearing Corporation, Kanada’da türev ürün takasını yürüten merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Başvurudaki ana unsur, XRP opsiyonlarının ABD borsasında yeni işlem görmeye başlaması değil; Kanada’da listelenen bu sözleşmelerin, düzenlenmiş sınır ötesi türev altyapısı içinde ABD erişimine daha açık hale gelmesi oldu.

Bu opsiyonlar hâlâ Kanada listeli ürünler olarak Montréal Exchange’te işlem görüyor ve takası CDCC tarafından yapılıyor. Dolayısıyla gelişme, ABD’de yeni bir borsa kotasyonu anlamına gelmiyor. Buna karşın yapı, uygun ABD katılımcılarına, yurt dışı sürekli vadeli ürünler yerine düzenlenmiş bir kanal üzerinden Kanada merkezli XRP ETF opsiyonlarına erişim imkanı sağlıyor.

Aynı çerçevede Bitcoin, Ether ve Solana bağlantılı ETF opsiyonlarının da bulunması, XRP’nin geleneksel finans içindeki türev ürün konumunu güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı. Son başvuru ilk onay niteliği taşımıyor; 2026 yılı başlarında SEC kayıtlarında Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF opsiyonları daha önce de yer almıştı. Yeni belge, bu ürünlerin sistem içindeki varlığını yeniden pekiştirdi.

Federal düzeyde XRP, BTC, ETH ve SOL ile aynı çerçevede anıldı

Federal Register’da yer alan ayrı bir belge de XRP açısından dikkat çeken ikinci bir başlık oluşturdu. Belgede Bitcoin, Ether, Solana ve XRP, emtia tabanlı trust payları için genel listeleme standartlarını şu anda karşılayan varlıklar arasında sayıldı.

Bu değerlendirme, tüm XRP işlemlerinin emtia işlemi olarak kabul edildiği anlamına gelmiyor; ancak düzenleyiciler ve borsalar listelenebilir yatırım ürünlerini tartışırken XRP’yi BTC, ETH ve SOL ile aynı zeminde ele alıyor.

Bu yaklaşım, XRP’nin piyasa yapısı bakımından nasıl konumlandığına dair önemli bir işaret verdi. Düzenleyici metinlerde XRP’nin, büyük dijital varlıklarla birlikte anılması, listeli yatırım ürünlerine dayanak olabilecek varlıklar arasında değerlendirildiğini gösterdi.

Türev hacimleri büyümeyi destekledi

Gelişme, XRP türev ürünlerinin geleneksel finansta genişleyen kullanım alanıyla da örtüşüyor. CME’de işlem gören XRP vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, 2026’nın ilk çeyreğinde 13 milyar dolarlık nominal hacim üretti. Sonraki dönemde kümülatif XRP vadeli işlem hacmi 62 milyar doların üzerine çıktı.

Bu veriler, XRP’nin yalnızca spot ürünlerde değil, düzenlenmiş türev pazarı içinde de daha fazla yer bulduğunu ortaya koydu. Özellikle 7 gün 24 saat vadeli işlem yönündeki gelişmeler, kurumsal ürün setinin daha geniş bir yapıya kavuşabileceğine işaret etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, XRPL için kuantum dayanıklılığı incelemesini genişletti

XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028’de tamamlayacak

David Schwartz, XRP’nin Bitcoin’i piyasa değerinde geçebileceğini söyledi

ABD spot XRP ETF’leri para girişi görürken rakip fonlar geriledi

XRP ETF’leri piyasadan ayrışarak net giriş kaydetti

Schwab fonu, yaklaşık 4,8 milyon dolarlık XRP ETF payını teminat gösterdi

21Shares, Ripple’ın XRP Ledger üzerinde kontrolü olmadığını açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ripple, XRPL için kuantum dayanıklılığı incelemesini genişletti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ripple, XRPL için kuantum dayanıklılığı incelemesini genişletti
RIPPLE (XRP)
Brian Armstrong, Bitcoin için 2030’da 400 bin doları makul gördü
BITCOIN (BTC)
Lost your password?