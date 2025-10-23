Bitcoin İçin 100.000 Dolar Alarmı: Standard Chartered’ten “Son Fırsat” Uyarısı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



10-11 Ekim’deki sert piyasa çöküşü kripto para piyasasında hakim olan iyimserliği derinden sarstı. CoinDesk’in aktardığı bilgilere göre Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Direktörü Geoffrey Kendrick, yatırımcılara gönderdiği notta Bitcoin $109,411.71’in kısa vadede 100.000 doların altına sarkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Banka, sadece üç hafta önce 135.000 dolara varan bir yükselişin an meselesi olduğunu belirtmişti. Ancak 6 Ekim’deki 126.000 dolar zirvenin ardından ABD-Çin ticaret gerilimiyle tetiklenen satış dalgası fiyatların hızla düşmesine neden oldu. Kendrick, “10 Ekim’de yaşanan satış yukarı yönlü ivmenin önünü tamamen kesti. Artık asıl soru Bitcoin’in nerede dip oluşturacağı” ifadesini kullandı.

Kendrick’e göre geri çekilme geçici olacak ve Bitcoin’in 100.000 doların altında işlem gördüğü dönem uzun vadeli yatırımcılar için son fırsat anlamına gelebilir. Analist düşüşün ardından yeni bir yükseliş döngüsünün başlamasını bekliyor.

Piyasanın Dip Noktasını Belirleyecek Üç Ana Sinyal

Standard Chartered analistine göre kripto para piyasasının dengesini yeniden kazanmasını sağlayabilecek üç kilit unsur var. Bunlardan ilki altın ile Bitcoin arasındaki sermaye akışları. Kendrick, son günlerde altının onsundaki satışların Bitcoin’de kısa süreli toparlanmayla çakıştığını belirterek “Altından kripto para piyasasına geçişin güçlenmesi Bitcoin için dip sinyali olabilir” dedi.

İkinci unsur olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) likidite politikasını işaret etti. Kendrick, Fed’in parasal sıkılaştırmayı sonlandırmaya yaklaştığına dair işaretlerin giderek arttığını vurguladı. Likidite koşullarındaki iyileşmenin Bitcoin’e yeniden yükseliş zemini hazırlayabileceğini belirtti.

Analist son olarak teknik göstergelere dikkat çekti. Bitcoin’in 2023’ün başından bu yana 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı başardığını hatırlattı. Bu teknik gücün korunmasının uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı. Kendrick yatırımcılara kısa vadeli düşüşleri panik yerine alım fırsatı olarak görmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kendrick’in değerlendirmesine göre mevcut düşüş yatırımcıların uzun süredir beklediği son düşük seviyelerden alım yapma fırsatını sunabilir.

Bitcoin’de Uzun Vadede 200.000 Dolar Bekleniyor

Kendrick, ay başında yayımladığı bir önceki notunda Bitcoin için yıl sonu hedefini 200.000 dolar olarak belirlemişti. O dönemde analist, ABD’deki olası hükümet kapanması riskine, tahvil getirilerindeki yükselişe ve spot ETF’lere yönelik güçlü girişlere dikkat çekmişti. Her ne kadar kısa vadeli görünümde düzeltme olasılığı artsa da Kendrick, uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğu görüşünde.