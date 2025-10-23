Kripto Para Piyasası a16z’in Raporunu Konuşuyor: Artık Olgunluk Çağında



Andreessen Horowitz‘ın (a16z) yayımladığı 2025 Kripto Durumu Raporu sektörde artık olgunluk dönemine geçildiğini ortaya koyuyor. Rapora göre küresel ölçekte kurumsal yatırımcıların hızlı benimsemesi, netleşen düzenlemeler ve gelişmiş altyapı çözümleri kripto paraların finansal sistemde kalıcı yer edinmesini sağladı. Şirket, “2025’in hikayesi kripto para piyasasının olgunlaşması” ifadesiyle ulaşılan dönüm noktasını öne çıkardı.

Kurumsal Benimseme ve Stablecoin’lerin Yükselişi

a16z’nin verilerine göre Web3 alanındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 40 ila 70 milyon arasında seyrediyor. Son bir yılda 10 milyonluk artış yaşansa da bu rakam hâlen küresel kripto para sahiplerinin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor. Dünya genelinde 716 milyon civarında kişinin kripto para sahibi olduğu tahmin ediliyor. Raporda bu kullanıcı kitlesinin giderek daha profesyonel hale geldiği ve Web3 deneyimlerinin çeşitlendiği belirtildi.

Rapora göre stablecoin ekosistemi ise 2025’te tarihi bir sıçrama kaydetti. ABD’de yürürlüğe giren GENIUS Yasası sayesinde hukuki belirsizlik ortadan kalktı ve dijital dolar benzeri varlıklara güven arttı. Son 12 ayda toplam stablecoin işlem hacmi 9 trilyon dolara ulaştı. Karşılaştırma için PayPal’ın yıllık işlem hacmi 1.7 trilyon dolar seviyesinde. Rapor, stablecoin piyasasının ABD hazineleri için istikrarlı bir talep kaynağına dönüştüğüne dikkat çekti.

TradFi ve Yeni Kullanım Alanlarının Yükselişi

a16z, raporunda geleneksel finans devlerinin kripto para piyasası yönelişi de hız kazandığını aktardı. Fidelity, JPMorgan, Mastercard ve Visa gibi kurumların son 12 ayda sektöre dahil olduğu vurgulandı. Bu gelişmeyle birlikte Blockchain‘lerin işlem kapasitesi saniyede 3.400’e yükselerek son beş yılda 100 kat arttı. Kurumsal katılımın artması piyasa likiditesini ve güveni önemli ölçüde güçlendirdi.

Rapora göre 2025 aynı zamanda yeni kripto para kullanım alanlarının öne çıktığı yıl oldu. Sürekli vadeli işlemler, tahmin piyasaları ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ana akıma taşındı. a16z, tüm bu gelişmelerin kripto para piyasasının yalnızca finansal bir deney alanı olmaktan çıkıp küresel altyapının parçası haline geldiğini belirtti. Özellikle tokenizasyon ve Blockchain içi türev ürünler 2025’in en dikkat çekici trendleri arasında yer aldı.