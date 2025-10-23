XRP İçin ETF Onayı Yaklaşırken Uyarı Geldi: “Çoğu Zaten Fiyatlandı”



XRP için uzun süredir beklenen ETF onayı yaklaşırken analistler fiyatın büyük ölçüde bu beklentiyi önceden fiyatladığını belirtiyor. Kurumsal ilgiyi artırması beklenen ETF’in piyasaya sürülmesi altcoin üzerinde kısa vadede sınırlı bir etki yaratabilir.

“ETF Onayının Çoğu Zaten Fiyatlandı”

Paul Barron Podcast‘e konuk olan finans analisti Lewis Jackson, birçok kurumsal yatırımcının olası ETF onayını öngörerek aylardır XRP biriktirdiğini ve mevcut fiyat gücünün büyük ölçüde bu talep sayesinde oluştuğunu söyledi. Jackson’a göre ETF onaylandığında fiyat hareketinin yaklaşık yüzde 75’i zaten gerçekleşmiş oluyor.

Analist, kısa vadede XRP’nin sert bir yükseliş yapmasını beklemediğini ancak talep artışının sürmesi halinde fiyatın 9 ila 11 dolar aralığında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu. Ethereum $3,887.23 ETF‘lerinin onay sonrası ETH coin’de görülen kademeli yükselişi hatırlatan Jackson, Bitcoin $109,411.71 ETF’lerinde de olduğu gibi ani alım dalgaları yerine kademeli bir yükselişin daha olası olduğuna dikkat çekti.

Jackson, XRP’nin ETF lansmanının ardından sessiz bir başlangıç yapmasını ancak uzun vadeli kurumsal fon girişlerinin fiyatı istikrarlı biçimde yukarı taşıyabileceği üzerinde duruyor.

Abartı mı, Yeni Bir Başlangıç mı?

Piyasa uzmanlarının bir bölümü XRP ETF onayının fazla abartıldığını savunuyor. Ripple $2.41’ın altcoin’inin geçmişte önemli haber akışlarından sonra ivme kaybettiği için aynı senaryonun tekrarlanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca Solana ve Ethereum gibi hızlı büyüyen ekosistemlerin kurumsal sermayeyi hala daha fazla çektiği vurgulanıyor.

Diğer analistler ise ETF onayının XRP için kurumsal çağın başlangıcı olabileceğini düşünüyor. Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto paralara çeşitlenmek isteyen fon yöneticileri için XRP’nin likiditesi, işlem hacmi ve düzenleyici belirsizliklerden büyük ölçüde arınmış yapısı cazip görülüyor.

Jackson, talep hızla artarsa XRP’nin çift haneli fiyatlara ulaşmasının mümkün olduğunu ekleyerek “Her şey ETF’ler işlem görmeye başladıktan sonra kurumsal talebin derinliğiyle ölçülecek” dedi.