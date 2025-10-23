Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid Ekosisteminde 1 Milyar Dolarlık Büyüme Hedefi

Özet

  • Hyperliquid Strategies, 1 milyar dolarlık halka arzla HYPE coin varlıklarını artırmayı ve staking odaklı kazanç modelini güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Nasdaq’ta işlem görecek yeni şirket, Sonnet BioTherapeutics ve Rorschach I LLC birleşmesiyle hayata geçecek.
  • Yönetim kadrosundaki deneyimli isimler kripto para finansmanının kurumsal düzeyde yeniden şekillenmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son başvuruya göre Hyperliquid Strategies, 1 milyar dolara kadar fon toplamak amacıyla halka arz planlarını resmileştirdi. Şirket, toplam 160 milyon adet adi hisse satışını öngören S-1 dosyasını Çarşamba günü sundu. Finansal danışmanlık görevini Chardan Capital Markets üstlendi.

İçindekiler
1 Kripto Para Hazine Şirketi Olarak Yeni Bir Yapı
2 12.6 Milyon Adet HYPE Coin ile Staking Odaklı Plan

Kripto Para Hazine Şirketi Olarak Yeni Bir Yapı

Hyperliquid Strategies, Nasdaq’ta işlem gören biyoteknoloji şirketi Sonnet BioTherapeutics ile özel amaçlı satın alma şirketi Rorschach I LLC’nin birleşmesiyle kurulacak. Birleşme süreci Temmuz ayında duyurulmuş ve yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Yeni yapının hedefi Hyperliquid ekosistemine odaklanan bir kripto para hazine şirketi kurmak.

Hyperliquid’in SEC Başvurusu

Birleşme sonrası oluşacak şirket Nasdaq’ta henüz açıklanmamış bir hisse senedi kodu altında işlem görecek. Yönetim kuruluna eski Barclays CEO’su Bob Diamond başkanlık edecek. Şirketin icra kolunda ise David Schamis görev yapacak. Bu yapılanma geleneksel finans deneyimiyle kripto para yönetimini birleştiren stratejik bir hamle olarak görülüyor.

12.6 Milyon Adet HYPE Coin ile Staking Odaklı Plan

Hyperliquid Strategies, elde edilecek fonu genel kurumsal faaliyetler ve HYPE coin alımları için kullanmayı planlıyor. Şirketin halihazırda 12.6 milyon adet HYPE cpin’i ve 305 milyon dolar nakit rezervi bulunuyor. SEC başvurusunda yer alan bilgilere göre şirket HYPE coin’lerini büyük oranda stake ederek pasif gelir yaratmayı ve ilerleyen süreçte DeFi odaklı faaliyetleri de değerlendirmeyi amaçlıyor.

2023 yılında faaliyete geçen Hyperliquid, yüksek performanslı bir merkeziyetsiz vadeli işlem platformu olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 1.5 trilyon doların üzerinde işlem hacmi üreten platform, 2024’te HYPE coin’i piyasaya sürmüştü. Toplam arzı 1 milyar adet olan coin’in yüzde 38’i topluluk ödüllerine ayrılmış durumda.

CryptoAppsy verilerine göre HYPE, son 24 saatte yüzde 9,41 yükselişle 38,16 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
