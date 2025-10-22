BTC ve XRP Coin Grafikleri Maalesef Alarm Veriyor, Trump Aynısını Yapıyor

BITCOIN (BTC)RIPPLE (XRP)

  • Martinez XRP Coin'in 2 dolara gerilemesini bekliyor.
  • Davis Nisan ayındaki destek seviyesinden gelen ret sebebiyle düşüş öngörüyor.
  • Trump: Putin ile ne zaman görüşsem, görüşmeler olumlu geçiyor ama ilerleme kaydedilmiyor. Umarım yaptırımlar Putin’i daha makul bir hale/psikolojiye getirir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
ABD piyasa kapanışının ardından yılın alışık olduğumuz saatlerinden biri başladı. Trump’ın yaptırım perileri geldi ve yazı hazırlandığı sırada Rusya’ya cehennemi yaşatacağından bahsediyor ve bunun uzun sürmemesini umuyor. Putin’e kızgın olan Trump özellikle Alaska görüşmesinden sonra büyük bir başarısızlığa uğradı.

Rusya Yaptırımları

Putin ile görüşmesini iptal ettiğini yazı hazırlandığı sırada açıklayan Trump bu görüşmenin kendisine doğru gelmediğinden bahsetti. Bessent zaten kısa süre önce Rusya için ağır yaptırımların geleceğini açıklamıştı. Yıllardır devam eden savaşın ortasında yıpranan Rusya’nın anlaşma masasından uzak kalması yeniden “onu masaya oturmaya zorlama” sürecinin başlamasına neden oldu.

Özellikle Alaska görüşmesinden herkes fazlasıyla umutluydu. O görüşme bile başarıya ulaşamadıysa telefon görüşmelerinin vesaire zaten işe yaraması beklenemezdi. Yakında AB’nin de yeni Rusya yaptırımlarını devreye aldığını görebiliriz. Bu ayrıca ABD’nin Çin’e Rusya petrolü nedeniyle ikincil yaptırımları duyurması için de bir fırsat olabilir.

“Bir şeyler yoluna gireceğinden umutluyum. Putin ile görüşmek doğru gelmedi, görüşmeyi iptal ettim. Rusya’ya yaptırım uygulamanın zamanı geldiğini düşündüm.

Görüşüyoruz görüşmeler olumlu oluyor ama ilerleme olmuyor. Putin ile her görüşmeme olumlu olsa da ilerleme yok.

Umarım yaptırımlar uzun sürmez.”

Anlayacağınız Trump geçen hafta Çin için yaptığı şeyin aynısını Rusya için yapıyor. Bakalım yaptırımların boyutu ve tehditlerin çağı kripto paraları nereye itecek?

Bitcoin (BTC) ve Ripple (XRP)

BTC 106.790 dolara geriledi ve XRP Coin 2,3 doların hemen üzerinde oyalanıyor. Trump’In NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin ardından devam eden açıklamaları yatırımcıları endişelendirdi. Ancak birçok analist BTC ve XRP grafiğine bakarak düşüş riskinin kapıda olduğunu söylemişti.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Ali Martinez XRP Coin fiyatının 2 dolara yakında ulaşacağını yazdı.

DaanCrypto ise yüksek hacimli seviyenin üzerinde kırılmayı başaramadığı için fiyatın düşüşe geçtiğinden bahsetti. Düşüşü öngördü ve bu eşik aşılmadığı sürece kayıplar sürebilir. Haber akışı şimdilik düşüşün devamına işaret ediyor. Bu süreçte hızlı haber alabilmek çok önemli, tam da bundan CryptoAppsy haber akışı bölümü işinizi fazlasıyla görebilir. Burada portföy takibi yaparken canlı haber akışını izleyebilirsiniz.

Son olarak Lark Davis de düşüşe işaret ediyor.

“Kötü haber: Bitcoin $109,411.71‘in günlük mum grafiği, Nisan ayında tuttuğu aynı destek seviyesinden reddedildi. Şu anda direnç görevi görüyor.”

İyi haber olarak bahsettiği şeyler Trump’ın yardımlarıyla bozuluyor.

“İyi haber: 100.000 dolar civarında önemli bir birleşme noktası oluşuyor.

– Psikolojik yuvarlak rakam.

– Önceki salınım düşük yatay destek.

– Haftalık EMA 50 hizalanıyor.”

Yazının sonuna geldiğimizde Trump tam olarak şunu söyledi;

“Umarım yaptırımlar Putin’i daha makul bir hale/psikolojiye getirir.”

