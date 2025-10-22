Uyarı: En Geç Yarım Bu Saatlerde Kripto Paralarda Şok Düşüşü Gelebilir



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bazı düşüşler göstere göstere gelir ve son birkaç saattir başlayan da böyle bir şey. Üstelik önümüzdeki 24 saat içinde daha fazlası olası görünüyor. Kripto paralarda, özellikle altcoinlerde yatırımcılar risklerini azaltmaya başladı. ABD Hazine Bakanı Bessent açık biçimde piyasa kapanışıyla büyük duyurunun geleceğini söyledi.

Kripto Paralarda Düşüş

BTC 107.600 dolarda alıcı buluyor ve Trump ile Xi’nin Güney Kore’de bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise 26-30 Ekim arasında Japonya ve Güney Kore’de olacak. Çin hakkında yeni yaptırımlara dair tehditler, müzakereye dair yapıcı açıklamalar ve daha karmaşık şeyleri son 24 saatte gördük.

Önümüzdeki 24 saatte ise Rusya için ağır yaptırımların geldiğini göreceğiz. Bugün AB’nin blok olarak öncekilerden belki de daha ağır yaptırımlara hazırlandığına dair sızıntılar gördük. Üstelik ABD Hazine Bakanı Bessent ya bugün ya da yarın piyasaların Perşembe kapanışıyla birlikte Rusya yaptırımlarını ilan edeceklerini açıkladı.

“Bugün borsa kapanışının ardından ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında çok ciddi bir artışı açıklayacağız. Başkan Putin, umduğumuz gibi dürüst ve net bir şekilde masaya gelmedi. Açıklayacağımız yaptırımlar, Rusya’ya şimdiye kadar uyguladığımız en büyük yaptırımlardan biri olacak.”

Yani en geç yarın piyasa kapanışıyla, muhtemelen Cuma günü 16:30’a kadar ABD Rusya için eşi benzeri görülmemiş bir yaptırımlar silsilesi duyuracak. Eş zamanlı olarak AB’nin de aynı şeyi yapması şaşırtıcı olmaz.

Kripto paralar bu havadan hiç hoşlanmayacaktır.

Savaş Kızışıyor

Trump bugün Ukrayna’nın uzun menzilli füze kullanımına izin verildiğine dair WSJ haberine cevap verdi. Tam olarak şunu yazdı;

“Wall Street Journal’ın, ABD’nin Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi YALAN HABER! ABD’nin bu füzelerle, nereden geldikleriyle veya Ukrayna’nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok!”

Bu bir yalanlama, düzeltme gibi görse de aslında teyitti. Ukrayna’ya açık biçimde Rusya’nın merkezini, daha iç noktalarını yıkıcı biçimde elindeki füzelerle vurabilirsin dedi. Rusya masaya oturmuyorsa onu yıpratmanın zamanı gelmiş olabilir ve Trump düğmeye bastı. Jeopolitik riskler önümüzdeki güzel saatler olmadığını söylüyor.