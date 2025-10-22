Kripto Para

Son Dakika: ABD Hazine Bakanı ve 22 Ekim Yaptırımların Başlatılması Açıklaması

Özet

  • ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile yapılan görüşmelerde her şey masada.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin hakkında: Her türlü ihracat kontrolü G7 müttefikleriyle koordineli olarak yapılacaktır.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlarda önemli bir artış bekleniyor. Rusya'ya yönelik yaptırımları bugün veya yarın açıklayacağız.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar biraz önce ABD Hazine Bakanı Bessent’ten hiç de hoş olmayan şeyler duydu. Yaptırımlar başlatılıyor. Rusya bir türlü Trump’a isteneni vermiyor ve Çin de ABD aleyhine ihracat kontrollerini 1 Kasım günü devreye alacak. Son gelişmeler kripto paralar için pek iyi görünmüyor. İlerleyen saatlerde düşüş yaşanması şaşırtıcı olmaz.

Kripto Paralar Düşebilir

Rusya ile gerilim artacak ve Bessent biraz önce G7 ülkelerinin Çin’e karşı ortak misilleme yapabileceğinden bahsetti. Üstelik yine birkaç dakika önce ABD’nin uzun menzilli füzelerin kullanımı için Ukrayna’ya uyguladığı kısıtlamayı kaldırdığını öğrendik. Gündem fazlasıyla yoğun. ABD Hazine Bakanı Bessent yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

Çin ile görüşmelerde her şey masada. Herhangi bir ihracat kontrolü G7 müttefikleriyle koordineli olarak yapılacaktır.

Rusya yaptırımlarında önemli bir artış bekleniyor. Rusya yaptırımlarını bugün veya yarın açıklayacağız.”

Bilin bakalım biraz önce başka ne oldu? WSJ kaynaklarına göre ABD, Ukrayna’nın Batılı müttefikler tarafından kendisine temin edilen uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin verdi. Böylece Rusya’nın daha iç bölgelerine roketler düşebilecek. Bu Putin’i kızdıracak ancak Trump ülkenin merkezine düşecek daha fazla füzenin Putin’i barışa ikna edeceğini düşünüyor.

ABD kısa süre önce Ukrayna’ya 150 ila 280 mil menzilli 3.350 adet füze ve fırlatma rampasının satışını onayladı. Ve işte bomba haber yarım saat sonra Trump ile NATO Genel Sekreteri görüşecek burada Trump Rusya’ya parmak sallayabilir.

Ufak bir not kripto paralar hem ticaret tarafındaki artan gerilimi hem de jeopolitik tansiyonun artmasını muhtemelen hoş karşılamayacaktır ve ilerleyen saatlerde göreceğimiz düşüş şaşırtıcı olmaz.

BTC şimdilik 108 bin doların hemen üzerinde.

