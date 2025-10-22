ALTCOIN

Bitcoin’de 74.500 Dolar Hedefli ve Henrik Zeberg Boğa Tahminleri

Özet

  • Martinez eğer 119.750 dolar aşılamazsa BTC'nin 97.130 ve 74.500 dolara düşeceğini söylüyor.
  • Henrik Zeberg BTC.D'nin yakında düşeceğini böylece altcoinlerde yükseliş göreceğimizi tahmin ediyor.
  • Piyasa kapanışından sonra IBM, SAP, Tesla kazanç raporları açıklanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugün ABD piyasa kapanışıyla Tesla, SAP, IBM kazanç raporları gelecek ve Trump NATO Genel Sekreteri ile görüşecek. Kritik 1 saate girerken BTC 108 bin dolarda oyalanıyor olsa da ABD piyasalarına göre durumu o kadar da berbat değil. Peki Bitcoin $109,411.71 için 74.500 dolar hedefini kim dillendirdi? Henrik Zeberg altcoin boğasının devam edeceğine inanıyor mu?

İçindekiler
1 Bitcoin Düşüş Hedefleri
2 Altcoin Boğası Tahminleri

Bitcoin Düşüş Hedefleri

BTC 100 bin doların altında uzun süredir kayda değer süre geçirmedi ve altcoinler buna rağmen Ekim ayında devasa dipler yaşadı. Yani BTC fiyatında mevcut seviyelerden yaşanacak yüzde 15-20’lik düzeltme altcoin yatırımcılarının yılını berbat edebilir. Ali Martinez tam da bu sebepten 119.750 dolar direncinin geri alınması gerektiğini söylüyor.

Eğer BTC kilit direnç seviyesini hızla geri kazanamazsa 97.130 dolar ile 74.500 dolar arasında daha büyük bir dip oyunu devreye alınabilir. Altcoin yatırımcıları için bu zaten zayıflamış likidite ve 16 milyar doların üzerinde tasfiye düşünülürse iflasa benzer bir şeye dönüşecektir.

Mister Crypto ise Bitcoin MVRV grafiğini paylaşarak şunları yazdı;

“Bitcoin için MVRV zirveleri çok uzun süredir bu düşüş eğilimini takip ediyor. Tarihe karşı bahis yapmayın… Bitcoin için zirve çoktan gelmiş olabilir.”

Altcoin Boğası Tahminleri

2 büyük düşüş öngörüsünün ardından analistlerin nasıl 180 derece farklı düşünebileceğini görmek için Henrik Zeberg’in tahminlerine göz atalım. Bu yılı Haziran ayında ETHBTC paritesindeki dönüşle altcoin boğasının başladığından bahseden Henrik artık ikinci aşamaya geçtiğimize inanıyor. Herkes yönü sorguluyor diyen analist ikinci dalga sıçraması tamamlandığında bir sonraki evrede Bitcoin baskınlığında düşüş göreceğimizi yazdı.

İyi haber şu ki BTC düşüş evresine girmeye hazırlanıyorsa bu altcoinler için büyük bir yükselişi beraberinde getirecektir. ETH yazı hazırlandığı sırada 3.800 dolarda oyalanıyor ve BTC yaklaşık 1 saat sonra başlaması muhtemel volatilite hazırlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri olan Demokrat birkaç dakika önce Ekim ayı bitmeden kapanmanın sona ermesini beklediğinden bahsetti.

DOGE özelinde güncel duruma kısaca göz atarsak Carl Moon haftalık açılışın geri kazanılması halinde bu sıkıcı aralıktan kurtulabileceğimizi yazdı.

