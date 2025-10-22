Google 13.000 Kat Güçlü Kuantum’u Duyurdu, Bitcoin Cüzdan Şifreleri Kırılabilir Mi?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $109,411.71, Ethereum $3,887.23 ve diğerleri için kuantum bilgisayarlar yıllardır konuşulan tehditler. Filmlere konu olan bu teknoloji tıpkı dünkü yapay zeka anlatısı gibi. Gerçek olamayacak kadar güzel ve sürekli gelişebilecek bir hikaye. Ancak gerçek oluyor. Peki Google’ın son başarısız kripto para cüzdanlarını hackleyebilir mi?

Google Kuantum Bilgisayar

Google, Willow çipi ile kuantum bilişim alanında çığır açan bir gelişmeyi duyurdu. Son buldular Nature dergisinde yayınladı. San Barbara’daki laboratuvarda yeni bir kuantum algoritması geliştirildi. Bu algoritma bugüne kadarki süper bilgisayarlardan 13 bin kat daha hızlı çalışıyor.

Kuantum bilişimin mantığı en kısa haliyle nedir? Normal bilgisayarlar bitlerle çalışıyor her bir bit 0 veya 1 değerini alır. Çipler bu bitleri kullanarak işlemlerin yapılmasını sağlar. Kuantum bilgisayarlar ise kuantum mekaniği yasalarına göre çalışır. Tek bir nesne aynı anda iki nesne gibi davranabilir. Böylece bilim adamları aynı anda 1 ve 0’ın bir kombinasyonunu tutan kuantum bitleri oluşturabilir. Kuantum bitlerin sayısı artarsa kapasite yani güç artar. Temeli 1980’lere dayanıyor o günlerde elektrik devlerinden atomların oluşturulabileceği keşfedildi. Bu aslında kuantum mekaniğinin garip özelliklerinin sadece atom altı parçacıklarda değil elektrik devrelerinde de gözlemlenebileceğinin keşfiydi ve süperiletken kubitlerin temelini oluşturdu.

Bugün Nature dergisinde paylaşılan gözlemler Quantum Echoes adı verilen yeni algoritmanın klasik süper bilgisayarlardan benzer hesaplamalarda 13 bin kat daha iyi sonuç alındığını gösteriyor. Araştırmanın odağında ilaç keşfi, moleküler yapıların anlaşılması var yani öncelikle sağlık alanında yoğun kullanım hedefleniyor testler de bu çerçevede yapılıyor.

Bitcoin’in Şifresi Kırılabilir Mi?

Google tarafından geçen yıl duyurulan Willow çip çok karmaşık matematiksel bir işlemi 5 dakikada çözdü. Normal bir bilgisayarda bunun çözümü için 10 septilyon yıla ihtiyaç duyurulurdu. Kısa geldiyse bu süre evrenin tahmin edilen yaşından trilyonlarca kat fazla. Bugün duyurulan algoritma ise gerçek dünyada daha ciddi problemlerin çözümünün mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) alanında kullanılmaya başlanan bu güç Alzheimer gibi hastalıkların anlaşılmasında ve daha birçok şeyin tedavisinde işe yarayacak.

Çin hükümeti bu işe 15,2 milyar dolar harcıyor. Şimdi asıl soruya gelelim Willow çipi ile Quantum Echoes adı verilen yeni algoritma birleştiğinde Bitcoin özel anahtarları yani yaygın bilinen tanımla Bitcoin şifreleri kırılabilir mi? Hayır. Milyonlar fiziksel qubit güce ihtiyaç duyulur ve hali hazırda teknoloji bu seviyede değil. Uzmanlar teknolojinin bu seviyeye ulaşması için 10-30 yıl öngörüyor. Google’ın bugünkü deneyleri ~100 fiziksel qubit ölçeğinde yani şimdilik endişelenmeye gerek yok. (Bitcoin şifrelemesi ECDSA-256 için 2,5 milyonun üzerinde fiziksel qubit gücü gerekir.)

Gelecekte bu teknoloji askeri alanda, yapay zekada ve daha birçok kategoride yaygın biçimde kullanılabilir. Ve eğer Bitcoin ya da Ethereum şifreleme algoritmasını yıkacak güce ulaşırsa bu durum topluluk kolayca şifreleme standardını yükselterek gelişen teknoloji için bunu kırmayı daha imkansız hale getirebilir.