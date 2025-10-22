Son Dakika: ABD, Çin’e Yeni Yaptırım Hazırlıyor, Kripto Paralarda Kemerleri Bağlayın



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Volatilite geliyor. Müzakere devam ederken taraflarının birbirini taciz eden ek yaptırımları devreye alıp buna politika ismini vermesi alışıldık bir durum. ABD ve Çin masada elini güçlendirmek için karşılıklı adım atıyor. Çin ihracat kısıtlamalarına giderken ABD bunun kaldırılmasını istiyor ve Çin de “tarifeleri düşür o zaman” diyor. Biraz önce iş daha ilginç bir noktaya evrildi.

Kripto Paralar Son Dakika

Trump yönetimi, ABD menşeli yazılımlarla üretilen veya bu yazılımları içeren küresel ihracatın Çin’e kısıtlanması planını değerlendiriyor. Bu berbat bir şey çünkü en son NVDIA için böyle bir şey görmüştük. Sonrasında kısıtlama geldi, NVIDIA vergi yükünü omuzladı ardından da Çin “artık senin çiplerine ihtiyacım yok” dedi. Şimdi de aynı şey ABD merkezli yazılım ürünleri için yaşanıyor.

Bu Çin için hazırlığı yapılmış bir şey mi bilinmez ancak otomasyon yazılımlarından, firmware araçlarına kadar çok fazla ürünün önünü kesecek bir hamleden bahsediyoruz. Bu Çin’in canını acıtabilir. Trump sert bir adam ve Çin’e karşı Çin’in silahıyla saldırıyor. Tarifelere karşılık Çin ihracat kontrolü kartını oynadı. Şimdi Trump tarifeler devredeyken kendi de ihracat kontrollerini devreye alıyor ve onu masaya oturmaya zorluyor. Nadir toprak elementleri için alternatif pazarlar ararken Çin ile zorlu bir güreşin ortasındalar.

Trump yazı hazırlandığı sırada şunları yazdı;

“Sevdiğim sığır çiftçileri, onlarca yıldır ilk kez bu kadar iyi durumda olmalarının tek nedeninin, Brezilya’ya %50 gümrük vergisi dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen sığırlara gümrük vergisi uygulamam olduğunu anlamıyorlar. Ben olmasaydım, son 20 yıldır yaptıkları gibi devam ederlerdi — Berbat! Bunu anlasalar iyi olurdu, ama aynı zamanda fiyatlarını da düşürmeleri gerekiyor, çünkü benim düşüncemde tüketici de çok önemli bir faktör!”

Evet Trump şimdi de sığır çiftliklerini terbiye edeceğini söylüyor.