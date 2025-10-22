Son Dakika: İşte BNB Coin İçin Beklenen An, Binance ve Coinbase Tarih Yazıyor



Kripto para borsalarının 2022 sonunda birbirine bakışı fazlasıyla sertleşmişti ve son derece tatsız şeyler olmuştu. O günlerde FTX’in çöküşünden CZ sorumlu tutulsa da SBF zaten müşterilerini dolandırıyordu ve CZ sadece bir domino taşını devirdi. Fakat sonrasında farklı borsalar için de açıklamalar yapması tepki çekti.

BNB Coin Son Dakika

7 gün gün önce Coinbase borsasının BNB Coin’i listeleme yol haritasına eklediğini duyurduk. Bu Coinbase için büyük bir adım ve birçok açıdan böyle. Öncelikle en büyük rakibi olan borsanın tokeni, Binance ABD Adalet Bakanlığıyla geçmişte sorun yaşadı, CZ daha önce Coinbase borsasının tehdit etmemesi için Brian tarafından uyarıldı.

Ancak bugün geldiğimiz noktada bir süredir Binance borsasının USDC’yi yeniden desteklemesinin belki de sonucu olarak BNB Coin ülkenin hacim bakımından en büyük borsasında listeleniyor.

Coinbase birkaç dakika önce şunları yazdı;

“Coinbase, BNB Smart Chain ağında BNB (BNB) desteği ekleyecek. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde paranız kaybolabilir. BNB-USD işlem çiftimizin açılması, likidite koşulları karşılandığında, işlemlerin desteklendiği bölgelerde başlayacaktır.”

CZ bunu “#BNB” yazarak alıntıladı. BNB Coin için bugün enteresan çünkü Robinhood da listeleme duyurusunu bugün paylaştı. ABD yatırımcıları BNB’ye çok kolay biçimde erişebilecek.