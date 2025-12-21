Aster ve Hyperliquid (HYPE) Coin Grafikleri ve Bilmeniz Gereken Önemli Gelişmeler

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Bu yıl kripto paralar için zorluydu ve bazı istisnalar dışında altcoinler genel olarak düşüş yaşadı. HYPE ve ASTER projeleri kendi alanında oldukça yenilikçi girişimler olduğu için pozitif ayrışmayı başardılar. Peki önümüzdeki günlerde yeni nesil DeFi protokollerini neler bekliyor? Hali hazırda ne durumdalar?

Aster Coin

Lansman döneminde CZ’nin açık ve güçlü desteğiyle oldukça iyi başlangıç yapan Aster bugünlerde daha derin dipler yapmakla meşgul. 1 dolarlık psikolojik destek seviyesinin kaybedilmesi yatırımcılar için büyük bir satış sinyaline döndü.

Şimdilik 0.660 dolarda dip yapmış gibi görünse de fiyat halen 0,72 dolarda yani düşüş bitmemiş olabilir. Grafikte görmek istediğimiz şey 0.844 dolar desteğinin kazanılması ve 1 doların üzerinde günlük kapanışların yeniden başlaması. Böylece 1.38 direnci yeni ATH için hedeflenebilir.

Her şey fiyat değil yani Aster protokolünün gelişimiyle alakalı da iyi şeyler oluyor. Örneğin 15 Aralık tarihinde Shield Mode’u piyasa süren ekip çok daha yüksek kaldıraçlı işlemlerin önünü açtı. Bu mod protokoldeki hız, güvenlik ve esneklik yeteneklerini geliştirirken fiyat kaymalarını sıfırlıyor.

Hyperliquid (HYPE) Coin

Yeni nesil DEX mantığının ilk uygulayıcısı Hyperliquid (HYPE) Coin ve bunun ekmeğini fazlasıyla yedi. Yılın en iyi performans gösteren altcoini olabilir çünkü birkaç dolardan 60 dolara sıçramayı başardı. Üstelik milyar dolarlık yıllık geliriyle cazip bir altcoin için gerekli tüm şartları sağlıyor.

1,3 milyondan fazla aktif kullanıcı, günlük 1,7 milyar dolar hacim, saniyelik 200 bin işleme kadar kapasite ve 0,07 saniyelik blok süresiyle Hyperliquid yeni nesil DEX yarışında öncü olmaya devam edebilir. Fiyat grafiğinde ne gördüğünüzden bağımsız olarak bu güç uzun vadede HYPE Coin için oldukça destekleyici.

Ağdaki toplam kilitli değer 4 milyar doların üzerinde ve 30 günlük vadeli işlem hacmi 200 milyar dolara yakın. Açık pozisyonlar 7 milyar doların üzerinde ve bu HYPE Coin’in en iyi günlerine kıyasla %50 kayıp anlamına geliyor. Fakat son aylarda yatırımcılar fazlasıyla tükendi merkezi borsalarda da artık ilgisizlik hakim.

Aster gibi yeni ATL belirlemese de HYPE Coin 10 Ekim çöküşündeki 20,6 dibini test etmekten son ancak kurtuldu. Halen daha 27.6 ve 29.6 dolar desteklerini kazanamadığı için risk devam ediyor. Uzun vadede protokol gelecek vadetse de OBO’nun sağ omuzu onu 16,7 dolarlara kadar itebilir. 35 dolar kırıldığında tekrar 60 dolara hareket beklenebilir fakat genel piyasa hissiyatının toparlanması şart.