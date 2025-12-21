ETH ve XRP 2025 Sonu Fiyat Tahminleri, 14 Kasım’dan Bugüne “Alarm Veren Sinyal”

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Kral kripto para birimi öğlen saatlerinden itibaren 89 bin doları hedeflese de güvenli alan 90 bin doların üzeri ve halen kazanılamadı. Bitcoin $90,264.60 grafiğindeki ayı bayrağının desteği altında süren kapanışlar 76 bin dolara uzanan diple ilgili endişeleri beslerken Aralık ayında altcoinlere daha derin dipler yaptırdı. Peki 2025 sonu için ETH ve XRP cephesinde beklentiler ne yönde?

ETH Grafik ve Tahminler

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ether son BitMine alımlarına rağmen 3 bin doları sağlıklı biçimde koruyamıyor. ETHZilla’nın MNAV düşüşü nedeniyle ETH satıp hisse almak zorunda kalmasının kripto rezerv şirketleri için kötü ve aynı zamanda dönüm noktası olduğunu yazmıştık. Bu gelişmeden sonra kripto rezerv şirketi balonu zayıfladı ve genel piyasa hissiyatındaki gerilemeye katkı sundu.

Son 7 iş gününde ETH ETF’leri net çıkış gördük. Kısa süreli girişleri saymazsak Aralık ayı boyunca net satışların hakim olduğunu Farside verilerine göre söyleyebiliriz. ETF kanalındaki yatırımcıların iştahsızlığı eğer istikrarlı biçimde devam ediyorsa burada ciddi sorunlar var demektir.

2.820 dolar bu yılki ATH rallisinin başladığı kırılma noktasıydı. Bu yüzden boğalar ETH grafiğinde burayı tutmak için mücadele ediyor ve 3.100 doları da kalıcı olarak kazanamıyorlar. Yaşanan sıkışmışlık fiyatın Kasım ortasından bugüne burada dalgalanmasına neden oldu. Muhtemelen yıl sonuna kadar zayıf hacim ve belirsizlik süreceği için mevcut bölgede dalgalanma sürecektir. İki seviyeden birinin üzerinde/altında günlük kapanışlar görmeye başladığımızda yön belirlenir. Yukarıda 3.460 dolar direnci ve aşağıda 2.400 dolar dibi test edilebilir.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

17 Ekim tarihinden bugüne daha düşük dipler yapmaya devam eden XRP Coin negatifliğin devam ettiği ortamda 1,67 dolarda daha düşük bir dip yapabilir. Fakat 2,08 doların geri kazanılması 65 gündür devam eden dip yarışının noktalanmasını sağlayabilir. Sonraki hedef 2,28 ve 2,62 dolar aralığına dönüş olur.

Ripple (XRP) $1.94 için iyi haber 14 Kasım lansmanından bugüne ETF’lere sürekli net girişler devam ediyor. BTC ve ETH ETF çıkışlarına rağmen ABD’li yatırımcılar Ripple’ın blockchain tabanlı kurumsal finansal hizmetler hedefine ETF kanalıyla yatırım yapıyor. Ripple şirketinin hisseleri yok onun yerine XRP Coin ETF’i şirketin hissesi gibi algılanıyor.

XRP Coin ETF kanalındaki girişler Ripple şirketinin 500 milyon dolarlık yatırımla 40 milyar dolar değerlemeye ulaşması ve bu yıl 1,5 milyar dolara 3 şirket satın alması nedeniyle şaşırtıcı değil. ETF burada büyük bir avantaj sağladı. Toplam net girişler 1 milyar doların üzerinde ve ETF net varlıkları XRP Coin piyasa değerinin neredeyse %1’ine ulaştı. Daha birkaç haftada bu kadar güçlü talep varken XRP ETF’leri 1 yılını doldurduğunda ne kadarlık toplam giriş göreceğimizi düşünmek heyecan verici. Bu durum görebilenler için 14 Kasım tarihinden bugüne alarm veren bir sinyal.