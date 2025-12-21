BINANCE

Binance Borsasındaki Tüm Altcoinlerin Yüzde 97’si Aynı Sinyali Veriyor

Özet

  • Binance borsalarındaki altcoinlerin %97'si 200 günlük hareketli ortalamanın altında ve bu diplerde görülüyor.
  • Mevcut likidite eksikliği özellikle 10 Ekim çöküşü sonrasında daha da kötü hal aldı. Ekim ayı başından bugüne TOTAL2 %36 geriledi.
  • Faibik: BTC çöküşünü bildim ama birkaç gün içinde Bitcoin patlama yaşayacak ve sonra herkes FOMO'ya kapılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin $90,264.60 yeniden salıncak modunda ve 87 bin dolar ile 88 bin dolar arasında dalgalanmaya devam ediyor. Altcoinlerden yatırımcılar ümidini keserken Binance borsasındaki altcoinlerin %97’si aynı sinyali veriyor. Bunlar önemli detaylar ve CryptoQuant analisti önemli ipuçları yakalamış durumda.

Altcoin Sinyali

Binance borsasındaki nerdeyse tüm altcoinler 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu tarihsel olarak aşırı satış sinyali ve aynı zamanda daha büyük düşüşlerin olabileceğinin habercisi. Darkfost bugün önemli detaylara değinerek altcoinleri neler beklediğinden bugün ne durumda olduklarından bahsetti.

Mevcut likidite eksikliği özellikle 10 Ekim çöküşü sonrasında daha da kötü hal aldı. Ekim ayı başından bugüne TOTAL2 yani altcoinleri temsil edilen toplam piyasa değeri (BTC ve stablecoinler hariç toplam piyasa değeri) %36 geriledi.

En büyük 10 kripto sadece 3 ayda %46 geriledi. Binance borsasındaki altcoinlerin sadece %3’ü 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yani neredeyse hepsi aşırı satılmış durumda. Darkfost şunları söyledi;

“Şu anda yüksek riskli varlıklara yönelmek yerine sermayelerini korumayı tercih eden yatırımcıların ilgisizliği de son verilerde gayet açık. Her ne kadar mantığa aykırı görünse de, bu tür dönemler genellikle en iyi fırsatları sunar, ancak bu dönem, özellikle piyasa uzun süreli bir düşüş aşamasına girerse, bir süre devam edebilir.

Piyasa koşulları şimdilik belirsizliğini koruyor, ancak yükseliş eğilimi devam ederse, bu göz ardı edilmemesi gereken bir sinyal olacaktır.”

Yani herkesin korktuğu dönemde alın hikayesine inanıyorsanız birçok altcoin için herkes korkuyor. Fakat bazıları korkularında haklı çıkacak ve paraları %90 daha eriyecek. Ancak bir kısmı dip seviyelere yakın alım yapmanın hazzını yaşayacak. Elbette geleceği görmek imkansız sabah uyandığınızda herhangi bir sebepten kripto paraların daha da düştüğünü görebilirsiniz.

Düşüşü Bildi Şimdi Yükseliş Diyor

Faibik takma isimli analist birkaç ay önce BTC için aniden hızlı bir düşüş gördüğünü söylemişti. O günlerde bundan bahseden çok fazla analist yoktu ve o haklı çıktı. Şimdiyse %36’lık düşüşü doğru tahmin etmenin verdiği özgüvenle “artık düşüş bitti” diyor. Bir analistin üst üste iki kere haklı çıkma oranı çok yüksek olmasa da haklı çıkabilir.

“Şimdi düzeltme tamamlandı ve Bitcoin bir kez daha yükseliş rallisinin hazır. Ancak çoğunluk hala bir başka düşüş bekliyor. Neden bu fırsatı kaçırdığınızı gerçekten anlamıyorum.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Bitcoin patlama yaşayacak ve sonra herkes FOMO girişleriyle acele edecek, bu da faydalı olmayacak. Daha akıllıca hareket, fırsatın olduğu yerde giriş yapmak. Bunun için bana sonra teşekkür edeceksiniz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
