ALTCOIN

Sherpa: Kemerleri Bağlayın Kripto Paralarda Acı Verici Dakikalar Yaklaşıyor

Özet

  • Sherpa lokal dibin oluştuğunu ancak 75 bin dolara alt fitil gördükten sonra BTC'de gerçek yükselişin başlayacağını söylüyor.
  • Kyle 2026 yılında Russell 2000 için yükseliş bekliyor. Bu durum altcoinlerde de yükseliş için önemli bir sinyal, risk iştahının arttığına işaret eder.
  • Önümüzdeki günlerde haber akışı zayıf ancak Ocak ayı çok fazla FUD ile başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Gün boyu 88 bin dolara inip çıkan Bitcoin $90,264.60 fiyatına karşın hacimler tatil haftasıyla birleşen Pazar günü nedeniyle epey geriledi. Altcoinlerde %4’e varan kayıplar rahatsız edici biçimde normalleşirken ETH halen 3 bin doları geri alamadı. Fakat Sherpa acı verici ancak kısa sürecek bir kabusun ardından her şeyin düzeleceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Ani Çöküş
2 Riskli Varlıklarda Yükseliş Başlayabilir

Kripto Paralarda Ani Çöküş

Altcoin Sherpa takma isimli analistin bugünkü güncel durum değerlendirmesi ilginçti. Az sayıda analist dipte olduğumuzdan bahsedebiliyor ve Sherpa da bunu yaptı. Genel olarak dip noktasına ulaşıldığını düşünse de bu yılın dip seviyesi olan 75 bin dolar bandına Bitcoin’in kısa süreli de olsa ziyaret yapabileceğine inanıyor.

“Bence lokal anlamda dip seviyeye ulaştık AMA bu dip seviyenin altında son bir fitil daha görmek istiyorum. 75 bin seviyesine hızlı bir şekilde ulaşılması, uzun vadeli bir hareket için harika bir tetikleyici olacak ve ‘dip seviye’ olacak. Bence bu oldukça önemli.”

Bugünlerde yaygın görüş Bitcoin’in en azından 70-75 bin dolara yakın yeni bir dip yapacağı yönünde. Ayı bayrağındaki kırılma, Ocak ayının negatif haber akışı, kripto paralardaki hacimsizlik ve ETF kanalındaki güçlü çıkışların sürekliliği ayıları cesaretlendiriyor.

Riskli Varlıklarda Yükseliş Başlayabilir

Russell 2000 endeksi kripto para boğası için önemli bir gösterge. Buradaki artış risk varlıklarına ilginin katlandığına işaret eder ve Kyledoops büyük sürprizler görmesek önümüzdeki yıl için yükseliş öngörüyor. Bu durum genelde kripto paraların da yükselmesine işaret ettiğinden likidite eksikliğinin çözülmesiyle altcoinlerin de eski günlerine döndüğünü görebiliriz.

“Küçük sermayeli şirketlerin hisseleri büyük bir toparlanma beklentisiyle fiyatlandırılıyor.

Russell 2000 (IWM) endeksi, %61’lik bir EPS büyüme beklentisiyle hareket ediyor ve bu, kayıtlara geçen en agresif ileriye dönük beklentilerden biri.

Bu durum, net bir risk-getiri dağılımı oluşturuyor:

  • kazanç beklentileri sert bir şekilde yeniden belirlendi
  • marj genişlemesi varsayılıyor
  • büyüme, teyit edilmeden fiyatlandırılıyor

Makroekonomik koşullar sabit kalırsa, küçük sermayeli şirketlerin hisseleri yükselme potansiyeli var. Önümüzdeki birkaç çeyrek, bunun bir toparlanma mı yoksa gerçekliğin ötesine geçen bir iyimserlik mi olduğunu belirleyecek.”

