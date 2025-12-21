BINANCE

Binance Borsasında 3 Altcoin Listeme Müjdesi Birden (21 Aralık)

  • zkPass (ZKP), SUPERFORTUNE (GUA) ve Infrared (IR) vadeli işlemlerini başlattı.
  • zkPass (ZKP) %57’lik büyük bir yükseliş mumu oluşturdu ve gün bitmeden yeni ATH belirleyebilir.
  • Infrared (IR) listeleme duyurusunun ardından kısa süreli kazançlar elde etse de 0.1594 dolara gerileyebilir.
İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yılın son listeleme müjdelerinden birini verdi. 3 altcoin için birden vadeli işlemlerde listeleme yapıldı ve bunlardan birini sadece günler önce Coinbase borsası da duyurmuştu. Peki bugün hangi altcoinler Binance tarafından listelendi?

İçindekiler
1 Binance Yeni Altcoin Listelemesi
1.1 zkPass (ZKP)
1.2 SUPERFORTUNE (GUA)
1.3 Infrared (IR)

Binance Yeni Altcoin Listelemesi

zkPass (ZKP), SUPERFORTUNE (GUA) ve Infrared (IR) pariteleri bugün dakikalar önce Binance vadeli işlemlerde başlatıldı. ZKP ve IR için 40x, GUA için 20x’e kadar kaldıraçlı başlatılan yeni vadeli işlemler yatırımcı ilgisine göre şekillendi. ZKP henüz birkaç günlük kripto paralardan ve şimdiden Coinbase dahil birçok kripto para borsası onu listeledi. Sıfır bilgi ispatı temelli projelere 2025 yılında artan ilgi ve Ethereum $3,054.69’un bu yönde hedeflediği gelişim ZKP’nin daha fazla ilgi çekmesine yardımcı oldu.

zkPass (ZKP)

Global listelemelerin ardından 0.08927 doları destek olarak korumayı başaran ZKP Coin bugün özellikle Binance listelemesinin desteğiyle 4 saatlik grafikte %57’lik büyük bir yükseliş mumu oluşturdu. Yeni listelenen altcoinlerde ilk büyük tepeyi ziyaret çok önemlidir ZKP Coin şimdi tam olarak bunu yapıyor. Eğer 0.11576 dolar üzerinde kalmayı başarabilirse ATH seviyesini daha yukarı taşıyabileceği üst fitil fırsatları yakalayabilir.

SUPERFORTUNE (GUA)

Binance borsasının vadeli işlemlerinde listelenme daha fazla volatilite için altcoinlere ihtiyaç duyduğu hacmi getirir. GUA da bu yüzden son büyük müjdeyle %118’lik yükseliş başlattı. Henüz yeni ve 14 Aralık’taki 0.1773 dolar zirvesinin üzerinde kaldığı sürece ATH seviyesini daha da yukarı taşıyabilir. Şimdilik kazançların önemli kısmını iade etse de 0,2 dolarlık kilit psikolojik destek noktasında bulunuyor.

Infrared (IR)

Listenin sonundaki Infrared (IR) en bu müjdeden en az yararlanan altcoin oldu. %29’lık yükselişin ardından hızla 0.2461 dolar desteğine döndü ve eğer satışlar sürerse 0.22558 dolar desteği karar noktası olacak. Satışların devamında 0.1594 dolara uzanan alt fitilin dolduğunu görebiliriz.

Bitcoin $90,264.60 güne 88 bin doların üzerinde devam ediyor ve sabaha göre daha iyi durumda. Yeni haftada haber akışı sığ ve tatil dönemi olması nedeniyle hacimlerin zayıflaması muhtemelen yatay hareket getirecek. Enflasyon verisi oldukça iyi gelse de Trump’ın ekibi bunun hükümet kapanması nedeniyle çok sağlıklı bir rapor olmadığını açıkladığı için iyimserlik azaldı.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
