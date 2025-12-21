Hayes: Kripto Paralarda Kazanç Elde Etmenin Sırrını Öğrenmek Çok Kolay “HYPE Coin’e Dikkat”

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

2021 yılında devasa kazançlar elde eden altcoinlerin önemli kısmı bu döngüde bekleneni vermedi. ATH seviyelerini bile aşamadılar ve bu önceki döngülerde çok karşılaştığımız bir şey değildi. Köklü, hayatta kalmayı başarabilmiş altcoinlerin yükseliş dönemlerinde zirvelerini yukarı taşıması beklenir ancak geçmişe bakıp geleceğe hazırlanan yatırımcılar bu noktada hayal kırıklığına uğradı. Arthur Hayes bu hafta tam da bundan bahsetti.

Kriptoda Para Kazanmak

Her döngünün bir hikayesi vardır. DeFi sezonu veya laye2 hype, metaverse, AI tokenleri, memecoinler liste uzar gider. Bir kategori bazen bütün bir döngünün etrafında döndüğü şeye evrilir bazen de 2021’deki gibi birçok kategori dönemsel hype yaşar. Kripto paralarda içinde bulunduğumuz döngü çok daha farklı oldu.

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes yatırımcıları değişen şartlara uyum sağlayarak kazanç elde edebileceklerini tek yolun bu olduğunu düşünüyor.

“Altcoin sezonu her zaman devam eder… ve eğer çoğu zaman altcoin sezonunun olmadığını söylüyorsanız, bu yükselen varlıklara sahip olmadığınız içindir. Geçen altcoin sezonu gibi olmasını istediniz, çünkü o zamanın şartlarına göre bugün yapmanız gerekenin ne olduğundan emindiniz. Şöyle diyorlar: Oh, bunları satın almalıyım çünkü geçen sezon bunlar yükseldi. Bu yeni bir sezon, yeni şeyler yükseliyor.”

Hayes’in stratejisi değişen piyasa koşullarına uygun şekilde yükselen varlıklara yatırım yapmak yani dinamik portföylere sahip olmak. Eski yatırımcıların alıştığı şey ise birkaç altcoini yıllarca tutup daha büyük ATH seviyeleri görmesini beklemek.

Favori: HYPE Coin

Hayes, Hyperliquid’i içinde bulunduğumuz döngünün en iyisi olarak tanımlıyor. Yeni nesil DEX hikayesi oldukça ilgi çekici ve kripto paralar zayıflasa da Hyperliquid hacim çekiyor, protokol kazanç elde ediyor. HYPE Coin’in 2-3 dolar seviyesinde başlayıp 60 dolara yükseldiğini hatırlatan yatırımcı altcoin sezonunun zaten yaşandığını hatta bunun devam ettiğini düşünüyor.

Solana (SOL) örneğini de veren isim FTX çöküşüyle 7 dolara yaklaşan fiyatın 300 doları aştığını hatırlattı.

“Aslında yine altcoin sezonu yaşandı fakat siz buna katılmadınız dışarıda kaldınız.”

Bitcoin $90,264.60 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 88 bin doları korumaya çalışıyor ve altcoinler halen kırmızı.