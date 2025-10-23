Bitcoin, XRP, Ethereum, Solana, Cardano ve Diğer Kripto Paralar Durdu: Yatırımcılar Kırılım İçin Bekliyor



Bitcoin $109,411.71, 10-11 Ekim’deki sert düşüşün ardından haftayı 109.000 dolar civarında yatay seyirle geçiriyor. Ethereum $3,887.23, Solana, XRP ve Cardano $0.640025 da benzer şekilde dar bir bantta işlem görürken, Ekim ayı şimdiye kadar 2015’ten bu yana yatırımcılar için en zayıf Ekim aylarından biri oldu. Likiditenin zayıf olması ve risk iştahının azaldığı ortamda kripto para piyasasında yön arayışı sürüyor.

Google’ın “Kuantum Avantajı” Eski Korkuları Uyandırdı

Teknoloji devi Google, “Willow” adını verdiği yeni kuantum işlemcisiyle kuantum avantajına ulaştığını açıkladı. Gelişme kripto para dünyasında Bitcoin’in şifreleme altyapısının geleceğine ilişkin eski endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Teoride kuantum bilgisayarların Bitcoin’in güvenliğini sağlayan kriptografik sistemleri çözebileceği iddiası piyasada kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Ancak uzmanlar bu ihtimale hala yıllarca uzakta olduğunu belirtiyor.

Kripto para yatırımcıları açısından asıl mesele haberin yarattığı psikolojik etki oldu. Son haftalarda her yükselişi satış fırsatı olarak gören yatırımcılar makro belirsizliklerin de etkisiyle temkinli duruşunu koruyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 25 seviyesinde “aşırı korku” eşiğine bir adım uzaklıkta bulunuyor.

Likidite Düşerken Piyasa Bir Sonraki Büyük Hamleyi Bekliyor

10-11 Ekim’deki satış dalgasında 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilmiş piyasa genelinde güven büyük ölçüde sarsılmıştı. O tarihten bu yana Bitcoin 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları arasında sıkıştı. Her toparlanma girişimi hızla satışla karşılandı. FxPro’nun kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich, “Piyasa bu kadar dar bir aralıkta nefes alıyorsa büyük bir hareketin eşiğinde olduğumuzu gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar, 29 Ekim’deki Fed faiz kararı öncesinde yön tayin etmekte zorlanıyor. Ne boğalar ne ayılar baskın bir avantaj elde edebildi. Artık herkes fiyatlarda ya da anlatıda bir kırılım için bekliyor. Ancak Google’ın devrim niteliğindeki teknolojik duyurusu bile piyasayı kıpırdatamadı. Spekülasyonla beslenen bir ekosistemde kayıtsızlık en olumsuz sinyal olarak görülüyor.