MEXC, Sıfır Komisyon ve 2 Milyon Dolarlık Ödül Havuzuyla Blue Chip Blitz Kampanyasını Başlattı

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel kripto para borsalarının liderlerinden biri olan MEXC, resmi olarak Blue Chip Blitz kampanyasını başlattı. Son dönemde yaşanan sert piyasa düşüşünün ardından MEXC, yalnızca platform istikrarını korumakla ve kullanıcı varlıklarını aşırı piyasa koşullarında güvence altına almakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oldu. Bu kapsamda BTC, ETH, BNB ve SOL vadeli işlemlerinde sıfır komisyon, ayrıca %600’e varan staking getirisi (APR) ve Tesla Cybertruck dahil 2 milyon dolarlık ödül havuzu sunuyor.

Blue Chip Blitz kampanyası, 15 Ekim 2025 saat 10:00 ile 14 Kasım 2025 saat 10:00 (UTC) arasında gerçekleştirilecek ve beş farklı etkinliği kapsayacak:

Etkinlik 1: BTC, ETH, BNB ve SOL Vadeli İşlemlerinde Sıfır Komisyon

15 Ekim 16:00 – 14 Kasım 16:00 (UTC) tarihleri arasında kullanıcılar aşağıdaki işlem çiftlerinde sıfır komisyon avantajından yararlanabilecek:

BNBUSDT, BNBUSDC, SOLUSDT, SOLUSDC, SOLUSD: Hacim sınırlaması olmadan sıfır komisyon.

BTCUSDT, BTCUSDC, BTCUSD ve ETHUSDT, ETHUSDC, ETHUSD: Her bir varlık için toplamda 10 milyon USDT’ye kadar sıfır komisyon.

Ayrıca kullanıcılar, devam eden 0-Fee Fest kampanyası kapsamında DOGEUSDT ve DOGEUSD vadeli işlemlerinde de sıfır komisyon fırsatından yararlanabilecekler.

Not: Sıfır komisyon avantajı, bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Güncel oranlar ve promosyon politikaları için kullanıcı hesabındaki ücret sayfasına göz atılması önerilir.

Etkinlik 2: Super Spinfest

Kullanıcılar, etkinlik sayfasındaki görevleri tamamlayarak spin hakkı kazanabilir. Her spin, 300.000 dolarlık ödül havuzundan (Tesla Cybertruck dahil) ödül kazanma şansı sunar.

Etkinlik 3: USDT Stake Et, %600’e Varan APR Kazan

Kullanıcılar, USDT stake ederek %600’e varan APR oranıyla ödüller kazanabilir. Ödüller sınırlıdır ve “ilk gelen alır”prensibine göre dağıtılacaktır. Katılım için gelişmiş KYC doğrulaması gereklidir.

Etkinlik 4: İşlem Yap & Davet Et — 150.000 Dolarlık Vadeli İşlem Bonusu (Yeni Kullanıcılara Özel)

Yeni kullanıcılar, hesap açma, para yatırma, spot ve vadeli işlem yapma veya arkadaş davet etme gibi görevleri tamamlayarak vadeli işlem bonusu kazanabilir. Bonuslar sınırlıdır ve “ilk gelen alır” kuralına göre dağıtılır.

Etkinlik 5: Vadeli İşlem Yaparak 200.000 Dolar Paylaş (Tüm Kullanıcılara Açık)

Kullanıcılar üç ticaret görevini tamamlayarak kademeli ödüller kazanabilir:

Görev 1: BTC, ETH, BNB veya SOL vadeli işlemlerinde en az 20.000 USDT hacimle işlem yaparak 20.000 dolarlık ödül havuzunu paylaş (maks. kullanıcı başına 50 USDT).

Görev 2: Toplam hacmi 300.000 USDT’ye çıkararak 30.000 dolarlık ödül havuzunu paylaş (maks. 150 USDT).

Görev 3: Toplam hacmi 10.000.000 USDT’ye çıkararak 150.000 dolarlık ödül havuzunu paylaş (maks. 500 USDT).

Tüm kampanya detayları için Blue Chip Blitz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

