Ripple, XRPL için kuantum dayanıklılığı incelemesini genişletti

XRPL doğrulayıcısı Vet, Algorand’ın tamamen kuantuma hazır olduğu yönündeki değerlendirmelere itiraz etti. Vet, kuantuma dayanıklı hesapların sorunun yalnızca bir bölümünü çözdüğünü, ağ genelindeki mutabakat yapısı ve kriptografik bileşenlerin de aynı ölçüde önemli olduğunu vurguladı.

Algorand önde başladı, ancak süreç tamamlanmadı

Algorand, 2022’de State Proofs içinde Falcon tabanlı kuantum sonrası imzaları kullanmaya başladı. Bu adım, geçmiş defter kayıtlarına yönelik doğrulamayı korumayı amaçladı. Ağın Falcon tabanlı yerel kuantum sonrası hesapları ise Ağustos 2026’da ana ağa alındı.

Buna karşın ağın henüz bütünüyle kuantuma dayanıklı hale gelmediği belirtiliyor. Mutabakat komitesi seçiminde kullanılan mevcut Doğrulanabilir Rastgele İşlev yapısı, halen eliptik eğri kriptografisine dayanıyor. Mutabakat mesajlaşmasında kullanılan Ed25519 da kuantuma dayanıklı kabul edilmiyor.

Mini sözlük: Falcon, kuantum sonrası güvenlik için geliştirilen bir dijital imza şemasıdır. Doğrulanabilir Rastgele İşlev ise blok zinciri ağlarında doğrulayıcı veya komite seçimini öngörülebilirliği azaltacak şekilde yapmak için kullanılan kriptografik bir mekanizmadır.

Vet, kuantuma dayanıklı hesapların önemli bir adım olduğunu, ancak bunun tek başına bir ağı tamamen kuantum güvenli yapmaya yetmediğini vurguluyor.

Algorand, kuantum sonrası Doğrulanabilir Rastgele İşlev araştırmasının 2027’nin başlarında netleşmesini bekliyor. Ağın geniş kapsamlı kuantum dayanıklılığı hedefi ise 2027 sonu olarak gösteriliyor. Bu takvim, Algorand’ın önemli ilerleme kaydettiğini ortaya koysa da tamamen kuantum güvenli olduğu yönündeki iddiayı temkinli hale getiriyor.

Ripple, XRPL genelinde daha kapsamlı test yürütüyor

Ripple, XRP Ledger ekosisteminin arkasındaki şirket olarak Project Eleven ile birlikte daha geniş kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Çalışma; doğrulayıcılar, saklama altyapısı, cüzdanlar ve ağ katmanını kapsıyor. Şirketin yol haritası, 2028’e kadar tam kuantum sonrası hazırlığa ulaşmayı hedefliyor.

Plan yalnızca cüzdan imzalarıyla sınırlı değil. Project Eleven, hibrit kuantum sonrası imzalama yöntemlerini, doğrulayıcı performansını, Devnet iş yüklerini ve kuantuma dayanıklı bir saklama prototipini test ediyor. Ripple da daha büyük imzaların depolama yükünü ve işlem kapasitesine etkisini inceliyor.

Project Eleven, iş birliğinin XRPL’nin doğrulayıcı, saklama, ağ ve cüzdan katmanlarında tam denetim içerdiğini, ardından çalışan kod ve gerçek performans verilerinin ortaya konacağını aktarıyor.

XRPL’nin öne çıkan yapısal avantajlarından biri, yerel anahtar döndürme desteği sunması. Bu özellik, kullanıcıların yeni bir hesaba geçmeden imza anahtarlarını değiştirmesine imkan veriyor. Ripple, bu yapının gelecekteki olası bir geçişi, varlıkların tek tek taşınmasının gerektiği ağlara kıyasla kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

Daha önce yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık 300 bin XRPL hesabının ve bu hesaplarda tutulan yaklaşık 2,4 milyar XRP’nin açık anahtarlarını dışarıya göstermediği görüldü. Bu durum, gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum kaynaklı risklerin bir bölümünü sınırlayabilir.

Kuantum hazırlığı tek adımlı bir süreç olarak görülmüyor

Ortaya çıkan tablo, kuantum hazırlığının tek bir güncellemeyle tamamlanabilecek bir süreç olmadığını gösteriyor. Cüzdanlar, doğrulayıcı imzaları, mutabakat mekanizması, saklama altyapısı ve temel kriptografik araçların birlikte dönüştürülmesi gerekiyor.

Bu nedenle Algorand, kuantuma dayanıklı hesapları şimdiden sunabilse de mutabakat katmanında çalışmalarını sürdürüyor. XRPL ise yerel hesap dağıtımı tarafında geride görünürken ağın daha fazla katmanında eş zamanlı testler yürütüyor. XRP perşembe günü 1,43 dolar civarında işlem gördü; günlük kayıp yaklaşık %1 ila %2 aralığında kaldı ve fiyat bir yıl öncesine göre %50’nin üzerinde geriledi.