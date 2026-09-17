Gümüş, FED faiz artışına rağmen güçlü toparlanma gösterdi

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesine rağmen sert bir toparlanma kaydetti. Normal şartlarda değerli metaller üzerinde baskı kuran bu adımın ardından ilk tepki satış yönünde oldu, ancak alıcılar kısa sürede yeniden devreye girdi.

Faiz artışından sonra yön hızla değişti

FED, çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına yükseltti. Bu karar, 2023’ten bu yana yapılan ilk faiz artışı oldu. Gümüş, kararın hemen ardından zayıflasa da perşembe günü yaklaşık yüzde 4,6 yükseldi.

Bu hareket, ayın başından beri artan faiz artırımı ihtimalinin zaten fiyatlamalara baskı yaptığı bir dönemde gerçekleşti. Bu nedenle son toparlanma, yalnızca teknik bir tepki olarak değil, aynı zamanda piyasadaki alım iştahının sürdüğüne işaret eden bir gelişme olarak öne çıktı.

FED faiz artırdı, gümüş ilk aşamada geriledi, ancak alıcılar kısa sürede yeniden piyasaya döndü.

Dolar ve tahvil getirileri gümüşü destekledi

Perşembe günü ABD doları değer kaybederken uzun vadeli Hazine tahvili getirileri de petrol fiyatlarındaki gevşemeyle birlikte geri çekildi. Bu iki unsur, gümüşteki yükselişi destekleyen başlıca etkenler arasında yer aldı.

Doların zayıflaması, gümüşü ABD dışındaki alıcılar açısından daha erişilebilir hale getirirken tahvil getirilerindeki düşüş, faiz geliri sağlamayan varlıkları elde tutmanın alternatif maliyetini azalttı. Böylece değerli metal üzerindeki baskı sınırlanmış oldu.

Arz açığı beklentisi orta vadeli desteği güçlendiriyor

Gümüş daha uzun vadede arz sıkışıklığı beklentisinden de destek buluyor. Silver Institute, küresel gümüş piyasasında 2026 yılında art arda altıncı kez yıllık arz açığı oluşacağını öngörüyor. Kurum aynı zamanda fiziki yatırım talebinde artış bekliyor. Silver Institute, gümüş piyasasına ilişkin üretim, talep ve arz dengesi verileri yayımlayan sektör kuruluşları arasında bulunuyor.

Son dönemde gümüş, tüketici enflasyonu verileri ve FED kaynaklı risklere rağmen 66 dolar civarında tutunmuştu. Bu seviyenin korunmasının ardından gelen toparlanma, piyasada yukarı yönlü denemelerin devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.

Gümüşteki toparlanmanın korunması halinde 70 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir, ancak tahvil getirilerinde yeni bir sıçrama metal üzerinde yeniden baskı kurabilir.

70 dolar seviyesi yeniden izleniyor

Dolar ve tahvil getirileri baskı altında kalmayı sürdürürse gümüşün 70 dolar seviyesini yeniden test etmesi mümkün görülebilir. Buna karşılık getirilerde yeni ve güçlü bir yükseliş yaşanması halinde mevcut ivmenin zayıflaması beklenebilir.

Öte yandan FED, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha yüksek kalabileceği mesajını verdi. Bu görünüm, gümüşteki toparlanmanın kalıcılığı açısından izlenen temel risklerden biri olmaya devam ediyor.