Kripto Para

SEC, tokenleştirilmiş ABD hisseleri için 5 yıllık pilot çerçeve açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC, tokenleştirilmiş ABD hisseleri için 5 yıllık pilot düzenleme açıkladı.
  • 🔗 Yeni çerçeve, $ETH benzeri açık blokzincir mantığıyla çalışan altyapıların hisse işlemlerinde kullanılmasına imkan tanıyor.
  • 📘 İşlemler otomatik piyasa yapıcı havuzları üzerinden yürütülebilecek, ancak kapsam ve hacim sınırlı kalacak.
  • 🧭 SEC, bu modelle kamuya açık blokzincirlerin düzenlenmiş hisse piyasasında işe yarayıp yaramadığını test edecek.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Wall Street hisselerini açık blokzincir altyapısına taşıyabilecek geçici bir düzenleyici çerçeve duyurdu. Yeni yapı, belirli tokenleştirilmiş ABD hisselerinin merkeziyetsiz finans alanında kullanılan tekniklerle işlem görmesine sınırlı ölçüde imkan tanıyor.

İçindekiler
1 DeFi altyapısı düzenlenmiş hisse işlemlerine açılıyor
2 Haklar korunacak, kapsam sınırlı kalacak
3 Beş yıllık deneme alanı oluşturuluyor

DeFi altyapısı düzenlenmiş hisse işlemlerine açılıyor

Komisyonun çerçevesi, ikincil piyasada tokenleştirilmiş hisselerin alım satımına kapı aralıyor. Burada öne çıkan unsur, işlemlerin geleneksel emir defteri sistemi yerine otomatik piyasa yapıcı havuzları üzerinden yürütülebilecek olması. Bu modelde alım satım, akıllı sözleşmeler ve varlık havuzlarıyla destekleniyor.

Mini sözlük: Otomatik piyasa yapıcı, alıcı ve satıcı emirlerini eşleştiren klasik borsa sistemi yerine, varlık havuzları ve akıllı sözleşmelerle fiyat oluşumunu sağlayan bir işlem modelidir. Tokenleştirme ise bir menkul kıymetin ekonomik ve hukuki haklarını koruyarak, onun dijital bir temsilinin blokzincir üzerinde tutulması anlamına gelir.

SEC, bu işlem alanlarının arkasındaki akıllı sözleşmelerin kamuya açık, denetlenebilir ve izin gerektirmeyen bir dağıtık defter üzerinde çalışmasını şart koşuyor. Böylece kripto sektörünün geliştirdiği açık blokzincir bileşenleri, ABD borsalarında işlem gören hisseler için deneysel bir piyasa altyapısının parçası haline geliyor.

Michael Saylor, düzenlemeyi piyasa yapısı açısından büyük bir kırılma olarak nitelendirdi.

Haklar korunacak, kapsam sınırlı kalacak

Düzenleyici çerçeveye göre tokenleştirme, menkul kıymetin hukuki ve ekonomik niteliğini değiştirmeyecek. Amaç, kıymetin elde tutulma ve işlem görme biçimini teknolojik olarak dönüştürmekle sınırlı kalacak. Başka bir deyişle, dayanak hissedeki hakların ortadan kalkması öngörülmüyor.

Likidite sağlayıcılarına yönelik yaklaşım da dikkat çekiyor. SEC, kendi tokenleştirilmiş hisselerini otomatik piyasa yapıcı havuzlarına sunan bazı katılımcılar için, Borsa Yasası kapsamındaki “dealer” tanımına ilişkin geçici ve koşullu muafiyet sağlıyor. Bu adım, kripto piyasalarında yaygın kullanılan bir mekanizmanın düzenlenmiş menkul kıymet işlemlerinde işe yarayıp yaramayacağını test etmeyi amaçlıyor.

SEC Komiseri Hester Peirce ile Paul Atkins, piyasa katılımcılarının açık ve izin gerektirmeyen blokzincirler üzerinde çalışan merkeziyetsiz uygulamalar ve otomatik piyasa yapıcılar aracılığıyla tokenleştirilmiş menkul kıymet işlemlerini deneyebilmesi gerektiğini savunuyordu.

Beş yıllık deneme alanı oluşturuluyor

Açıklanan model, tüm ABD hisselerinin bir anda serbest biçimde DeFi altyapısında işlem göreceği anlamına gelmiyor. Tokenleştirilmiş hisse sayısı ile bu ürünlerdeki işlem hacmi sınırlandırılacak. Bu nedenle sistem, geniş çaplı bir serbestleşmeden çok kontrollü bir pilot uygulama niteliği taşıyor.

SEC fiilen beş yıllık bir deneme alanı kuruyor. Bu süreçte hem kripto odaklı şirketler hem de yerleşik finans kuruluşları, kamuya açık blokzincir altyapısının ABD hisse piyasasının belirli bölümlerini düzenleyici gözetim altında taşıyıp taşıyamayacağını sınayacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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