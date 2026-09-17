SEC, XRP ETF kararını 19’uncu kez erteledi

Kripto para piyasası sabah saatlerinde sınırlı bir toparlanma gösterse de görünüm kırılgan kalıyor. Son 48 saatte kurumsal tarafta yaşanan güçlü çıkışlar, ABD’de hem para politikası hem de düzenleme cephesinden gelen iki gelişmenin ardından satış baskısını artırdı.

ETF’lerde 48 saatte 1,11 milyar dolarlık çıkış

ABD Senatosu’nun CLARITY Act tasarısını geçirememesi ve Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak hedef aralığı %3,75 ile %4,00’a yükseltmesi, düzenlenmiş spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden iki günde toplam 1,11 milyar dolar çıkışa yol açtı. Verilere göre bunun 746,3 milyon doları spot Bitcoin ETF’lerinden, 454,2 milyon doları ise Ethereum ETF’lerinden gerçekleşti.

CLARITY Act, dijital varlık piyasasında hangi kurumun hangi alanda yetkili olacağını daha net tanımlamayı amaçlayan bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyordu. Tasarının Senato’dan geçmemesi, sektör açısından hukuki çerçevenin belirsiz kalmasına neden oldu.

Kurumsal yatırımcıların nakde yönelmesiyle satışlar hızlanırken, zincir üstü hareketler de baskının sürebileceğine işaret etti. Takip platformları, BlackRock’ın Coinbase Prime saklama altyapısına 54.096 ETH ve 2.015 BTC aktardığını kaydetti. Bu büyüklükteki transferler, ETF paylarına bağlı mutabakat işlemleri öncesinde sık görülüyor.

David Schwartz, Teucrium’un kısa XRP fonuna ilişkin erteleme kararının ardından sosyal medyada, bu kısa fonu kısa satma imkanını beklediğini söyleyerek yatırımcı ilgisindeki dengesizliğe göndermede bulundu.

SEC, Teucrium’un kısa XRP ETF’sini yine beklemeye aldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Teucrium’un 2x Short Daily XRP ETF ürününe ilişkin kararını 19’uncu kez erteledi. Yeni tarih 11 Ekim 2026 olarak belirlendi. Kurum bu adım için gerekçe paylaşmadı.

Söz konusu ürün, swap temelli türev yapısıyla XRP’ye ters yönlü günlük getiri sağlamayı hedefliyor. Buna karşın ABD’deki spot XRP ETF’lerinin toplam yönetilen varlığı 1,40 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Bu tutar, XRP’nin toplam piyasa değerinin yaklaşık %3,7’sine karşılık geliyor.

Öte yandan spot Solana ETF’leri aynı dönemde 116,90 milyon dolar giriş gördü. Bu tablo, kurumsal sermayenin piyasa genelinden çıkarken bazı temalara seçici biçimde yöneldiğini gösterdi.

RippleX güncellemesi ve Zcash rallisi öne çıktı

Teknoloji tarafında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. RippleX, XRPL AI Starter Kit’in 1.1 sürümünü yayımlayarak Stripe ve Tempo’nun Machine Payments Protocol desteğini ekledi. Bu sayede otonom yapay zeka ajanlarının XRP veya geliştirilmekte olan RLUSD ile API, veri paketi ve işlem gücü ödemelerini saniyeler içinde yapabilmesinin önü açıldı.

Mini sözlük: Machine Payments Protocol, yazılım sistemleri veya yapay zeka ajanlarının insan müdahalesi olmadan küçük tutarlı dijital ödemeleri otomatik gerçekleştirmesine imkan veren bir ödeme standardıdır. RLUSD ise Ripple ekosisteminde geliştirilen dolar endeksli stabilcoin olarak konumlanıyor.

XRPL ağında toplu işlem yürütmeyi sağlayan Batch V1.1 güncellemesi de doğrulayıcıların %82,9 desteğine ulaştı. Otomatik aktivasyonun 29 Eylül 2026 saat 14:06 UTC’de devreye girmesi planlanıyor. Aynı yazılım paketinde LendingProtocolV1_1 kredi havuzu protokolü de yer aldı.

Zcash, 1.350 doların üzerine çıkarak 23 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı ve 51,5 milyon dolarlık kısa pozisyonu sıkıştırdı.

Piyasanın diğer ucunda Zcash sert yükseldi. ZEC fiyatındaki hareketin arkasında blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indiren hard fork desteği, yarılanma yapısının korunması ve Paradigm kurucu ortağı Matt Huang’ın doğrudan yatırım açıklaması yer aldı. Kısa pozisyon tarafında 51,5 milyon dolarlık sıkışma oluştu.