Solana (SOL)

Solana yeni adres artışında Ethereum ve Chainlink’i geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 1 Eylül’den bu yana yeni adres artışında rakiplerini geride bıraktı.
  • 📈 Aynı dönemde $SOL fiyatı %20 yükselirken yeni adres sayısı %33 arttı.
  • 📊 Ethereum’da yeni adresler yatay kaldı, Chainlink’te artış %2’nin altında kaldı.
  • 🧭 Santiment verileri, son haftalarda kullanıcı büyümesinin Solana lehine ayrıştığını gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana ağında kullanıcı büyümesi son haftalarda dikkat çeken bir hız kazandı. Zincir üstü veri platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre, 1 Eylül’den bu yana Solana’daki yeni adres sayısı %33 arttı. Aynı dönemde SOL fiyatı da %20 yükseldi. Bu tablo, ağdaki fiyat hareketine kıyasla kullanıcı kazanımının daha güçlü seyrettiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Yeni adres verileri öne çıktı
2 Ethereum ve Chainlink ile fark açıldı
3 Fiyat ile kullanıcı büyümesi ayrıştı

Yeni adres verileri öne çıktı

Solana, son dönemde kripto para ve merkeziyetsiz finans ekosisteminde kullanım alanını genişletirken, yeni cüzdan oluşturma hızında da rakiplerinin önüne geçti. Santiment, ağ benimsenmesinde Solana’nın Ethereum ve Chainlink’e kıyasla daha güçlü bir ivme yakaladığını açıkladı. Santiment, kripto para piyasasında zincir üstü veriler ve yatırımcı davranışları üzerine analizler yayımlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Santiment verileri, 1 Eylül’den itibaren Solana’daki yeni adres artışının Ethereum ve Chainlink’te görülen büyümeyi geride bıraktığını ortaya koydu.

Yeni adreslerdeki bu yükseliş, Solana ekosistemine geçen aydan bu yana daha fazla kullanıcının katılmış olabileceğini gösteriyor. Fiyat artışıyla birlikte cüzdan faaliyetindeki genişleme, ağ üzerindeki ilginin yalnızca piyasa hareketiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Ethereum ve Chainlink ile fark açıldı

Aynı dönemde Ethereum tarafında farklı bir görünüm oluştu. ETH fiyatı yaklaşık %11 yükselmesine rağmen yeni adres sayısında belirgin bir sıçrama görülmedi. Veriler, Ethereum’daki yeni kullanıcı akışının büyük ölçüde yatay seyrettiğini gösterdi.

Chainlink cephesinde ise fiyat performansı ile ağ etkinliği arasında daha belirgin bir ayrışma ortaya çıktı. LINK fiyatı 1 Eylül’de 11,22 dolardan 6 Ekim’de 13,96 dolara çıktı. Bu hareket yaklaşık %24’lük bir artışa karşılık geldi. Buna karşın Chainlink ağındaki yeni adres sayısı aynı süreçte %2’nin altında yükseldi.

Fiyat değişimiYeni adres değişimi
Solana%20%33
Ethereum%11Yatay
Chainlink%24%2’nin altında

Chainlink fiyatındaki yükselişe rağmen cüzdan faaliyetinde benzer ölçekte bir büyüme görülmedi.

Fiyat ile kullanıcı büyümesi ayrıştı

Üç ağ birlikte değerlendirildiğinde, Solana’nın hem fiyat hem de yeni adres sayısında eş zamanlı büyüme kaydettiği görülüyor. Ethereum ve Chainlink ise fiyat artışı yaşamasına rağmen aynı ölçüde kullanıcı genişlemesi üretemedi. Bu nedenle son veriler, Solana’nın ağ büyümesi açısından rakiplerinden daha güçlü bir dönem geçirdiğini ortaya koyuyor.

Özellikle yeni adres artışının fiyat performansını aşması, Solana’da son bir ayda kullanıcı ilgisinin daha geniş bir tabana yayılmış olabileceğini düşündürüyor. Veriler, ağ etkinliği ile piyasa performansı arasındaki farkın yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini de gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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