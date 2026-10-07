ABD hükümeti 565,9 milyon dolarlık kriptoyu Coinbase Prime’a taşıdı

ABD hükümetine bağlı cüzdanlardan Coinbase Prime’a birkaç saat içinde toplam 565,87 milyon dolar değerinde el konulmuş kripto varlık aktarıldı. Zincir üstü veri platformu Onchain Lens, işlemlerin önemli bölümünün 2016’daki Bitfinex saldırısıyla ve FTX ile Alameda Research bağlantılı el konulan varlıklarla ilişkili olduğunu açıkladı.

Transferlerin büyük kısmını Bitcoin oluşturdu

İlk büyük transferde 3.974 BTC yer aldı. Bu tutarın yaklaşık 329,95 milyon dolar değerinde olduğu hesaplandı. Onchain Lens, söz konusu Bitcoin‘leri Bitfinex saldırısıyla bağlantılı varlıklar olarak sınıflandırdı.

Bunu izleyen bir başka işlemde 657,92 BTC, 750,19 WBTC ve 24,89 milyon USDT taşındı. Bu paketin toplam değeri yaklaşık 141,77 milyon dolar oldu. Onchain Lens, bu varlıkların FTX ve Alameda Research bağlantılı el koymalardan geldiğini belirtti. Son aşamada ise 94,15 milyon USDT daha Coinbase Prime’a gönderildi.

Varlık Miktar Yaklaşık değer BTC 3.974 329,95 milyon dolar BTC 657,92 54,55 milyon dolar WBTC 750,19 62,34 milyon dolar USDT 24,89 milyon 24,88 milyon dolar USDT 94,15 milyon 94,15 milyon dolar

Onchain Lens, Coinbase Prime’a ulaşan varlıkların bir bölümünün yeni oluşturulan adreslerden geçirilerek taşındığını, en büyük kalemin ise Bitfinex saldırısıyla bağlantılı Bitcoin’lerden oluştuğunu kaydetti.

Bitfinex saldırısı yeniden gündeme geldi

Transferlerde öne çıkan kalem, 2016 yılında Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerle bağlantılı varlıklar oldu. Ağustos 2016’da kripto para borsası Bitfinex’ten yaklaşık 119.754 BTC çalınmıştı. ABD makamları daha sonra saldırgan Ilya Lichtenstein’ın özel anahtarlarına erişerek 94.000’den fazla BTC ele geçirdi. Bu el koymanın değeri 2022 yılında yaklaşık 3,6 milyar dolara ulaştı. Lichtenstein daha sonra kara para aklama komplosu suçlamasını kabul etti.

Bitfinex, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kripto para borsası olarak biliniyor. 2016’daki saldırı, sektör tarihinin en dikkat çeken güvenlik ihlalleri arasında yer almıştı.

Coinbase Prime’a taşıma satış anlamına gelmeyebilir

Varlıkların Coinbase Prime’a gönderilmesi, bu kripto paraların kısa süre içinde satılacağı anlamına gelmiyor. Coinbase Prime, kurumsal müşterilere saklama ve gelişmiş işlem altyapısı sunan bir platform olarak faaliyet gösteriyor. ABD Marshals Service, 2024 yılında büyük piyasa değerine sahip dijital varlık portföyü için saklama ve işlem hizmetlerinde Coinbase Prime’ı tercih etmişti.

Bu nedenle hükümet cüzdanlarından yapılan benzer transferler zaman zaman operasyonel yönetim, saklama veya portföy düzenlemesi amacı da taşıyabiliyor. Son işlemlerin hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

ABD hükümeti, bu işlemlerin amacı hakkında kamuoyuna açık bir gerekçe sunmadı.

İşlemlerin bir kısmının yeni üretilmiş adresler üzerinden ilerlemesi de dikkat çekti. Ancak zincir üstü hareketin yapısı tek başına satış hazırlığına işaret etmiyor. Mevcut tabloda görülen tek kesin unsur, el konulan yüksek tutarlı dijital varlıkların Coinbase Prime altyapısına taşınmış olması.