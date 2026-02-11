Coinbase CEO’si Brian Armstrong’un Serveti Kripto Varlık Düşüşleriyle Eridi

Coinbase’in kurucularından ve CEO’su olan Brian Armstrong, Bloomberg’in dünyanın en zengin 500 kişisi listesinden çıktı. Armstrong’un kişisel servetindeki hızlı düşüş, son aylarda hem Coinbase hisselerinde hem de Bitcoin fiyatında yaşanan ciddi gerilemeyle ilişkilendiriliyor. Servetinin Temmuz 2025’ten bu yana 10 milyar doların üzerinde azaldığı ve şu anda yaklaşık 7,5 milyar dolar seviyesine indiği belirtiliyor.

Kripto Liderlerinin Servetlerinde Sert Düşüşler

Coinbase’in borsada işlem gören hisseleri, Bitcoin fiyatındaki oynaklıkla paralel hareket ederek 18 Temmuz’daki zirve değerinden bu yana yüzde 60 kadar değer yitirdi. Bitcoin de 2025 Ekim ayı başındaki 126.000 dolarlık tarihi rekorundan bu yana neredeyse yüzde 50 oranında düşerek 63.000 doların altına indi. Armstrong’un serveti özellikle Coinbase hisselerindeki yüzde 14’lük payına bağlı olduğu için bu düşüşten doğrudan etkilendi.

Yalnızca Armstrong değil, kripto sektöründeki diğer önemli girişimciler de benzer şekilde servetlerinde ağır kayıplar gördü. Gemini’nin kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss’un servetleri ekim 2025’teki 8,2 milyar dolardan 1,9 milyar dolara geriledi. Gemini, bu süreçte personelinin yaklaşık yüzde 25’ini işten çıkarma ve bazı uluslararası operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz’ın serveti de yaşanan 500 milyon dolarlık zarar sonucu 6,2 milyar dolara düştü. Strateji şirketinin kurucusu Michael Saylor’ın portföyü de yaklaşık üçte iki oranında azalarak 3,4 milyar dolara indi.

Coinbase Küresel Dalgalanmalara Karşı Ayakta Kalmaya Çalışıyor

Kripto piyasalarındaki satış dalgasının ardından Coinbase’in işlem hacimleri hızla azaldı. 2025’in son çeyreğinde şirketin işlem gelirinin yıllık bazda yüzde 33,5 civarında düşmesi bekleniyor. Şirketin borsa dışındaki rakipleri de işlem hacmini artırırken, platform ABD’de daha düşük kurumsal talep ve olası sermaye çıkışlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Coinbase ile diğer borsalardaki Bitcoin fiyatları arasındaki farkın negatife dönmesi, Amerikan kurumlarının ilgisinin zayıfladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Coinbase’in maruz kaldığı diğer zorluklar arasında sıkılaşan düzenleyici incelemeler ve Hyperliquid gibi rakip platformlar yer alıyor. Şirketin, işlem hacmi ve gelirlerindeki gerilemenin yanı sıra pazar payını korumak için yeni stratejilere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Armstrong Kripto Endüstrisine Olan İnancını Sürdürüyor

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Armstrong, piyasalardaki gerilemeyi uzun vadeli fırsat olarak gördüğünü aktardı. Armstrong, kripto paraların finansal hizmetleri hızla dönüştürdüğünü ve piyasa düşüşlerinin yeni ürünler geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Brian Armstrong, son piyasa dalgalanmalarının kripto için yeni olmadığını, bu tür dönemlerin geçmişte de yaşandığını ve uzun vadede olumlu bir bakış açısını koruduğunu vurguladı.

Armstrong ayrıca, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti. Dijital varlıkların servet paylaşımında ve finansal inovasyonda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Mevcut düşüşler Armstrong’un servetini ciddi şekilde azalttı ancak kurucu ve büyük hissedar kimliği, uzun vadede şirket üzerindeki etkisini artırabilir. Geçmişteki benzer krizlerden güçlenerek çıkarak Coinbase’in daha etkin bir konuma gelebileceği belirtiliyor. Ancak kripto piyasalarındaki kalıcı zayıflama ihtimalinin, hem büyümeyi hem de liderlik stratejilerini sınayabileceği öngörülüyor. Son dönemdeki kayıplar, kripto endüstrisindeki oynaklığın kaçınılmaz olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.