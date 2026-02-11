Wall Street’in Devinden Beklenmedik Hamle: Gizli XRP Listesi İfşa Oldu

Finans dünyasının dev ismi Goldman Sachs, kripto para piyasasına yönelik stratejisini genişleterek portföyüne XRP ve Solana’yı da dahil etti. Banka, 2025 yılının son çeyreği itibarıyla kripto para yatırım fonları (ETF) üzerinden toplamda milyarlarca dolarlık bir pozisyon aldığını kamuoyuna duyurdu. Doğrudan alım yerine denetlenen ve regüle edilen fonları tercih eden kurum, Washington’daki yasal düzenleme süreçlerinde de aktif bir rol üstlenerek kripto paraların kurumsal geleceğine dair güçlü bir güven mesajı verdi.

Kurumsal Portföyde Bitcoin ve Ethereum Liderliği

Wall Street’in amiral gemisi, kripto para dünyasına girişini en büyük iki kripto para üzerinden sağlam bir zemine oturtuyor. Goldman Sachs’ın açıkladığı verilere göre, bankanın elinde BlackRock’ın IBIT fonuna ait 20,7 milyon adet hisse bulunuyor ve bu yatırımın piyasa değeri 1 milyar doları aşmış durumda. Bitcoin odaklı bu devasa pozisyona ek olarak, kurumun Ethereum tarafındaki yatırımı da benzer şekilde 1 milyar dolar seviyesine ulaşarak portföyün ana sütunlarını oluşturuyor.

Banka yönetimi, kripto paraların yüksek oynaklığına rağmen doğrudan varlık tutmak yerine borsa yatırım fonlarını kullanarak risk yönetimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Özellikle Bitcoin fiyatının 60.000 dolar ile 70.000 dolar arasındaki dalgalı seyri, kurumun neden regüle edilmiş ve likit enstrümanları seçtiğini açıklıyor. Uzmanlar, bankanın bu yaklaşımının diğer muhafazakar finans devleri için de bir yol haritası teşkil ettiğini savunuyor.

Şu anki piyasa dinamiklerinde Bitcoin için 71.800 ve 74.500 dolar seviyeleri kritik direnç noktaları olarak izlenirken, 60.000 dolar altındaki muhtemel sarkmalar için 57.800 dolar seviyesi en güçlü destek alanı olarak görülüyor. Goldman Sachs, teknik seviyelerdeki bu hareketliliği yakından takip ederken, bir yandan da opsiyon pozisyonlarıyla yatırımlarını koruma altına alarak piyasa volatilitesini profesyonelce yönetiyor.

XRP ve Solana ile Gelen Yeni Çeşitlendirme

2025 yılının son döneminde stratejisini bir adım öteye taşıyan Goldman Sachs, XRP ve Solana tabanlı ETF’lere toplamda 261 milyon dolarlık yeni kaynak aktardı. XRP tarafında 153 milyon dolarlık bir dağılım yapan banka; 21Shares, Bitwise, Franklin ve Grayscale gibi farklı fon sağlayıcıları üzerinden sermayesini bölüştürdü. Bu hamle, bankanın sadece pazar liderlerine değil, aynı zamanda farklı kullanım alanlarına sahip altcoin projelerine de kurumsal değer biçtiğini gösteriyor.

Solana ekosistemine ayrılan 108 milyon dolarlık pay ise ağırlıklı olarak Bitwise ve Grayscale’in stake etme özellikli fonlarında değerlendiriliyor. Solana’nın teknolojik altyapısına duyulan bu ilgi, VanEck ve Fidelity gibi diğer büyük fonların da sürece dahil edilmesiyle geniş bir tabana yayılıyor. Bankanın bu çeşitlendirme adımı kripto paraların artık sadece spekülatif birer araç değil, kurumsal portföylerin kalıcı bir parçası haline geldiğinin kanıtı niteliğinde.

Piyasa faaliyetlerinin yanı sıra Goldman Sachs, Beyaz Saray’da gerçekleşen sabit coin getirilerine dair toplantılara katılarak ve CEO David Solomon aracılığıyla önemli forumlarda boy göstererek politika yapıcılar üzerinde de etkisini hissettiriyor. Finans devi, kripto piyasasındaki yerini sağlamlaştırırken aynı zamanda regülasyonların şekillenmesine katkıda bulunarak ekosistemin standartlarını belirlemeye yardımcı oluyor.