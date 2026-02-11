Goldman Sachs, Bitcoin ve Ethereum ETF Yatırımlarında Dikkat Çeken Azaltıma Gitti

Goldman Sachs, son yayımlanan çeyrek dönem bildiriminde spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarındaki (ETF) pozisyonlarında önemli bir azalmaya gittiğini açıkladı. Banka, yılın dördüncü çeyreğinde bu fonlara yaptığı toplam yatırımı yüzde 39,4 oranında düşürdü.

Dijital Varlık Pozisyonlarında Yeniden Dengeleme

Finans sektöründe önde gelen kurumlardan biri olan Goldman Sachs, geçtiğimiz yıllarda dijital varlıklara olan ilgisiyle öne çıkmıştı. Dördüncü çeyrek finansal raporunda, bankanın spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 1,06 milyar dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Bu seviye, önceki çeyreğe kıyasla önemli bir düşüş anlamı taşıyor. Buna rağmen, banka hâlâ dijital yatırım ürünlerinde büyük miktarda pozisyona sahip olmayı sürdürüyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF Yatırımlarında Düşüş

Goldman Sachs, portföyünde yalnızca Bitcoin değil, Ethereum ETF’lerine de yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yatırım barındırıyor. Dördüncü çeyrekte yapılan bu azaltma, her iki kripto varlıkta da benzer oranda gerçekleşti. Açıklamada, toplamda yüzde 39,4’lük bir portföy daralmasıyla beraber hem Bitcoin hem de Ethereum ETF yatırımlarının aşağı çekildiği aktarıldı.

Risk Yönetimi ve Strateji Değişikliği

Bankanın hamlesinin, dijital varlıklardan tamamen çıkışı temsil etmediği vurgulanıyor. Analizlerde bu adım, daha çok risk yönetimi ve portföy dengesi açısından bir strateji değişimi olarak değerlendiriliyor. Düşüşe rağmen Bitcoin spot ETF’lerindeki iştirak, hâlâ kurumlar arasında en yüksek seviyelerden birini oluşturuyor. Benzer biçimde, Ethereum ETF yatırımındaki ölçek de dikkat çekici oranda devam ediyor.

Pozisyonlardaki indirimin tam bir geri çekilme anlamına gelmediği, daha çok varlık dağılımlarında riskleri yeniden gözden geçirme amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Goldman Sachs’ın, kripto varlıklara yönelik bu çeşitlendirilmiş yaklaşımı sürdürmeye devam ettiği gözlemleniyor.

Banka, bu dönemde kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara ve genel ekonomideki değişkenliğe karşı portföy dağılımında aktif yönetime ağırlık verdi. Sektörde büyük oyuncular arasında yer alan kurum, ETF yatırımlarını genel portföy stratejisinin bir parçası olarak belirli aralıklarla gözden geçiriyor.

Dönemsel olarak yapılan bu tür dengelemelerin, kurumun dijital varlıklardaki varlığını tümden sona erdirmediği, yalnızca yatırım miktarında değişikliğe gidildiği ifade ediliyor.

Gelecek çeyreklerde kamuya açıklanacak yeni raporlar, bu portföy ayarlamasının geçici bir adım mı yoksa daha geniş çaplı bir strateji değişiminin parçası mı olduğunu daha net gösterecek.