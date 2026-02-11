Kripto Para

Kripto Para Dünyasında Deprem! Sızdırılan Belge Yasakların Habercisi Olabilir

Özet

  • Beyaz Saray'da bankalar ve kripto para şirketleri arasında stablecoin faizleri üzerine yapılan görüşme uzlaşmasız bitti.
  • Bankalar mevduat kaybı korkusuyla tüm getirilerin yasaklanmasını isterken kripto para tarafı bu talebe sert tepki gösterdi.
  • Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle birlikte düzenleme yasası için gözler yeniden Senato Bankacılık Komitesi'ne çevrildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Beyaz Saray’da bir araya gelen dev bankaların temsilcileri ve kripto para dünyasının lider isimleri stablecoin getirileri konusundaki derin görüş ayrılıklarını aşamayarak masadan uzlaşma çıkmadan kalktı. ABD’deki kripto para piyasası düzenleme yasasının geleceğini belirleyecek bu kritik görüşmede, bankacılık sektörünün “getiri yasağı” konusundaki sert tutumu görüşmelerin tıkanmasına yol açtı. İki sektör arasındaki bu gerilim, dijital varlıkların geleneksel finans sistemiyle entegrasyonu önündeki en büyük engellerden biri olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Bankacılık Devlerinden Tavizsiz Getiri Ambargosu
2 Kripto Para Dünyası ve Düzenleme Çerçevesindeki Belirsizlik

Bankacılık Devlerinden Tavizsiz Getiri Ambargosu

Toplantının en dikkat çekici noktası, JPMorgan Chase, Citi ve Goldman Sachs gibi dev kurumların stablecoin ödülleri konusundaki katı duruşu oldu. Bankalar, stablecoin’lerin faiz veya benzeri bir getiri sunmasının, geleneksel banka mevduatlarını dijital platformlara kaydıracağını ve bunun bir likidite krizine yol açabileceğini savunuyor. Sızdırılan belgelere göre bankacılık temsilcileri, sadece doğrudan faiz ödemelerinin değil, her türlü finansal teşvik ve pazarlama faaliyetinin de yasaklanmasını talep eden “yasaklama ilkeleri” sundu.

Bu katı yaklaşım, mevcut yasa taslağındaki pasif getiri yasağından çok daha ileri bir noktayı temsil ediyor. Bankalar, stablecoin’lerin mevduat statüsünde algılanmasına neden olabilecek her türlü ibarenin engellenmesini ve bu kuralların sıkı denetim mekanizmalarıyla takip edilmesini istiyor. Herhangi bir istisnanın ise son derece sınırlı tutulması gerektiği, bankacılık heyeti tarafından toplantının ana şartı olarak masaya getirildi.

Kripto Para Dünyası ve Düzenleme Çerçevesindeki Belirsizlik

Ripple, Coinbase ve Blockchain Association gibi sektörün öncüleri, bankaların sunduğu bu prensiplere karşı oldukça dirençli bir tavır sergiledi. Kripto para temsilcileri, özellikle “kaçınmayı önleme” ve “sert uygulama” başlıkları altındaki kısıtlamaların yenilikçiliği baltalayacağını dile getirdi. Sektör paydaşları, bankaların yasa metni üzerinden müzakere etmek yerine, süreci tamamen tıkayacak genel yasaklarla gelmesinden duydukları rahatsızlığı ifade etti.

Görüşmelerde somut bir sonuç alınamamış olsa da kripto para kanadından Stuart Alderoty ve Paul Grewal gibi isimler, diyaloğun devam etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Toplantının ardından topun yeniden Senato Bankacılık Komitesi’ne geçtiği belirtilirken, tarafların bir sonraki adımda teknik detaylar üzerinde çalışması bekleniyor. Piyasa yapısını düzenleyecek olan yasanın kaderi, bankaların mevduat koruma refleksi ile kripto para sektörünün getiri sağlama motivasyonu arasındaki bu dengeye bağlı kalmaya devam ediyor.

