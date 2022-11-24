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Güneş Batıdan Doğmazsa Kripto Para Yatırımcıları Buna Hazır Olsun!

Kripto paraların güneşi artık doğacak mı? Kripto kışını bitirebilecek önemli bir veriye dikkat çeken Santiment artık gece bitebilir diyor.
17:00
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum’un en büyük rakiplerinden biri veya biriydi ancak son gelişmeler ona ciddi anlamda zarar verdi. En büyük ikinci ekosisteme sahip olan Solana (SOL) son FTX çöküşünde ciddi anlamda zarar gördü. Tarihi dip seviyelerine indi ve yatırımcılar daha fazla düşüş endişesiyle kaçışıyor. Fakat Santiment oldukça iddialı bir açıklamada bulundu.

Solana (SOL) Geleceği

Blockchain analiz şirketi Santiment, Solana’yı çevreleyen korku, belirsizlik ve şüphenin (FUD) ağır düşüş hissiyatı yavaşlayana kadar altcoinin fiyatını yukarı taşıyabileceğini söylüyor. Bu oldukça iddialı çünkü SOL fiyatı son derece düşük bir seviyede hatta AVAX fiyatının bile altına sarktı. Peki Santiment neler söyledi?

“Solana’ya artık pek inanan kimse kalmadı. Hatta fiyatı 11,02 dolardan dibe vurmuş ve son 15 saat içinde 12,70 dolara yükselmiş olsa bile durum böyle. Traderlar SOL’un fiyatına karşı neredeyse oybirliğiyle oynadıkları bahisleri yavaşlatana kadar bu FUD daha fazla toparlanmaya neden olabilir.”

Solana yazı yazıldığı sırada 13,33 dolardan işlem görüyor. Bitcoin 16.500 doların üzerinde kaldığı için altcoinler bugün çift haneli yükselişler gördü.

Kripto Paralar Yükselebilir

Santiment, daha geniş kripto endüstrisindeki düşüş hissiyatına ilişkin olarak, geçmişteki kapitülasyon olaylarının genellikle fiyatlarda bir toparlanmaya yol açtığını söylüyor. Aslında Santiment görüşü diğer kripto paraları da kapsıyor diyebiliriz. Birçok trader Bitcoin fiyatının 13.000 dolar seviyelerine kadar inebileceğini düşündüğü için açığa satışlara devam ediyor ve kolay paranın onları bulacağına inanıyor.

“Ölü kelimesi Kasım ayında kripto platformlarında hızla dolaşmaya başladı. Düşüş eğilimi gösteren kelimelerden biri olan bu kelime, yatırımcıların piyasaların toparlanmasından vazgeçtiğinin bir işareti. İronik bir şekilde, bu teslimiyet tarihsel olarak piyasaların toparlandığı zamanlardır.”

Yani gecenin en karanlık olduğu zamanın güneşin doğuşuna yaklaştığımızı temsil etmesi gibi bu denli büyük korku ve panikler aslında bir toparlanmanın hazırlığı da olabilir. Santiment ayrıca BTC alternatifi Litecoin’in geçtiğimiz hafta boyunca %30’luk fiyat artışının katalizörünün, 1.000-100.000 LTC arasında LTC tutan adreslerin birikim çılgınlığı olduğunu belirtiyor.

“Litecoin’in fiyat artışı bazılarınızı şok etmiş olabilir, ancak büyük adres birikimi izlenmesi gereken anahtar oldu. Geçtiğimiz iki hafta içinde, 1.000 ila 100.000 LTC tutan adresler, Mayıs ayından bu yana 80 doların üzerine çıkan ilk fiyat sıçramasına giden yolda 43,4 milyon dolarlık coin biriktirdi.”

Santiment artık güneşin doğuşunun yakın olduğunu düşünüyor ve eğer güneş batıdan doğmazsa gecenin sonuna yaklaştık diyebiliriz. Elbette bunun için kripto paraların kıyametini getirebilecek (veya öyle düşündürecek) yasakların, daha büyük iflasların çok daha büyük kaotik olayların yaşanmaması yani güneşin batından doğmaması gerekiyor.

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