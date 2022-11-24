Solana için kısa ve uzun vadede neler bekleniyor? Bu seviyelerden alım yapmak teknik analize göre mantıklı mı?

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ABD borsaları bugün şükran günleri sebebiyle kapalı ve Bitcoin fiyatı dün açıklanan tutanakların ardından yükseldi. Düşen dolar endeksiyle toparlanan kripto paralar çift haneli kazançlar getirdi. Ancak yine de Kasım başındaki fiyatlara yaklaşılmış değil. Yatırımcılardaki tedirginlik sebebiyle risk iştahı halen zayıf. Peki Solana cephesinde durum ne? Bu fiyattan SOL Coin alınır mı?

Solana Bu Fiyattan Alınır Mı?

Solana (SOL) hafta ortasında etkileyici fiyat artışları kaydetti ve bu yazının yazıldığı sırada %10 artış gösterdi. FTX ile arasındaki ilişki nedeniyle SOL’un rallisi, önceki büyük bir düşüşü takip etti. O sırada 14,49 dolardan işlem görüyordu ve FTX öncesi değerinin hâlâ %50’sinden daha düşüktü. FTX’in başındaki isim SBF kendi tokeni olan FTT’yi 22 dolar üzerinde tutabilmek için SOL gibi yarı likit varlıklarını borsalara boşaltmaya başladı. Arz, talebin son derece üzerindeydi ve FTX hakkındaki dedikodular da SOL fiyatını düşürüyordu. Ve bugünlere geldik.

SOL’un düşüşünü satın aldıysanız son kazançlardan memnun olabilirsiniz. Ancak, bu seviyeye doğru olası bir fiyat düzeltmesi de kapıda olabilir. Alıcılar ivme kaybederse, bir fiyat düzeltmesi altcoini %38,2 Fib seviyesinin altına düşürebilir ve 13,67 dolara kadar serbest düşüş görebiliriz. Bu geri çekilme bölgesinin yeniden test edilmesi, uzun vadede Solana’nın hayatta kalabileceğini düşünenler için giriş fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani mevcut seviyeden bir düzeltme beklemek mantıklı gibi görünüyor.

SOL Coin Geleceği!

En son fiyat rallisi 22 Kasım Çarşamba günü başladı, ancak %50 Fib geri çekilmesinde (14,97 dolar) direnç ve düşüş emri bloğunu kıramayabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım giriş çizgisinden yönünü aşağı çevirdi. OBV 2 gündür daha yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen, henüz %50 Fib seviyesini kıran önceki seviyelere ulaşamadı. Bu nedenle, alım baskısı azalmaya devam ederse satıcılar tekrar kontrolü ele alabilir ve SOL‘u bir fiyat düzeltmesine zorlayabilir.

Daha ciddi bir toparlanma için yatırımcıların 15,9 dolar üzerinde günlük kapanış beklemesi gerekebilir. Santiment’e göre SOL, geliştirme faaliyetlerinde ve negatif ağırlıklı duyarlılıkta keskin bir düşüş kaydetti. Ağırlıklı duyarlılığa dayalı kötümser görünüm, Binance fonlama oranlarının negatif bölgeye düşmesiyle türev piyasasına da yansıdı. Türev piyasasındaki düşüş eğilimi spot piyasaya da yansıyabilir ve SOL’u bir fiyat düzeltmesine sürükleyebilir. Bitcoin performansına bağlı olarak kısa vadede erime görülse de SOL Coin’in güçlü ekosistemi ve pazar payı göz önüne alındığında hayatta kalma ihtimali var.

Ekip, FTX ve Alameda ile ilişkilerine rağmen 3 yıl boyunca ayakta kalabilecek nakitleri olduğunu savunuyor. Solana tarafından şirkete tahsis edilen tokenlerin büyük kısmının kilidi 2025 Mart ayında açılacak. O güne kadar SOL Coin için büyük riski satın alan yatırımcılar iyi bir ödül oranı görebilir. Veya Solana söylediğinin aksine daha zor durumdadır ve 1 yıl içinde piyasadan silinir. Bu tamamen sizin risk profilinize göre alacağınız bir karar ve Solana’nın kaderiyle alakalı kesin konuşmamızı sağlayacak veriler bulunmuyor.