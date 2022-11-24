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  •   NEAR Protocol (NEAR) Müjdesi! FTX Çöküşünden Büyük Zarar Görmüştü!

NEAR Protocol (NEAR) Müjdesi! FTX Çöküşünden Büyük Zarar Görmüştü!

FTX çöküşü onun ciddi yaralar almasına neden oldu ancak son çabalar bir umut ışığının olabileceğini gösteriyor.
18:42
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar 2022 yılı boyunca NEAR Protocol’ün uzun vadede iyi bir performans göstereceğini düşünüyordu. Ancak FTX çöküşü onun 3 dolardan 1,5 dolar seviyelerine kadar düşmesine neden oldu. NEAR için genellikle çift haneli fiyatlara gözümüz alıştığından birkaç ayki performansı şaşırtıcıydı. Fakat NEAR yatırımcılarını mutlu eden bir gelişme oldu.

NEAR Protocol (NEAR)

Blockchain araştırma ve geliştirme firması Proximity Labs ve Near Protocol ekosistemi için üç merkezi olmayan borsanın geliştirilmesi için 10 milyon dolarlık geliştirici fonu ayırdı. Orderly Network, Spin ve Tonic isimlerini ilerde daha fazla duyacağımız DEX platformları olabilir. Fon, sanal emir defterlerine dayanan merkezi olmayan ticaret protokolleri olan Orderly, Spin veya Tonic’in üzerine inşa edilen yeni geliştirici ekiplerine hibe ve yatırım sağlayacak. Bu projeler, Near blockchaini uzlaştırma katmanı olarak kullanarak merkezi borsalara benzer bir trade deneyimi sunuyor. dYdX de benzer bir yapıya sahip ve merkezi borsaların yaşadığı güven kaybı bu hamlenin zamanlamasının doğru olduğunu gösteriyor.

Protokoller bu yılın başlarında fon topladı ve hızla Near’da konuşlandırıldı. Orderly Network haziran ayında 20 milyon dolar topladı. Near’da sürekli borsa işleten Spin, şubat ayında 3,5 milyon dolar topladı. Nisan ayında Tonic, lansmanından önce 5 milyon dolar topladı.

NEAR Geleceği

Projenin FTX için kilidi açılacak çok fazla tokeni var. Bu kabaca 30-40 milyon dolar arasında NEAR Coin’in sirkülasyona dahil olacağı anlamına geliyor. Ekip ise FTX sonrası hayatta kalabilmeye kararlı olduğunu söyledi ve çeşitli fonlardan ekosistemi için destek buluyor. İlerleyen haftalarda bu çağrıya daha fazla cevap verilmesi NEAR fiyatının mevcut seviyesinden hızla yükselmesine neden olabilir.

Proximity Labs, 10 milyon dolarlık fonun dört katılımcının hazinelerinden elde edileceğini söyledi. Proximity, hibe ve yatırım şeklindeki sermayeye ek olarak, danışmanlık hizmetleri ve geliştirici desteği de sunacak. Proximity Labs Direktörü Kendall Cole, fonun merkezi borsa devi FTX’in çöküşü ışığında Near’daki merkezi olmayan trade ekosistemini daha da güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

“Proximity olarak, son olayların gerçek anlamda merkezi olmayan bir gelecek için sağlam ve yüksek performanslı bir emir defteri DEX ekonomisinin gerekliliğini vurguladığına inanıyoruz. Bu 10 milyon dolarlık fon, herhangi bir ekosistemden yetenekli ekipleri Near üzerine inşa etmeye teşvik ediyor”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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