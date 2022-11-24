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Türkiye’nin Yeni Kripto Para Borsası CoinTR, Uzman Ekibi ile Hizmete Açıldı

19:00
24 Kasım 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen borsalarından tecrübeli teknik ekip ve yönetim ekiplerinin geliştirdiği CoinTR borsası Türkiye’ye birinci sınıf hizmet sağlamaya hazır olduklarını ifade ediyor.

Türk yatırımcılara en iyi kripto para alım satım deneyimi vermeyi amaçlayan CoinTR borsası, Eylül 2022 itibariyle kullanıma açıldı. Huobi Grup’un eski başkan yardımcısı da dahil olmak üzere dünyanın en büyük üç borsasından 100’den fazla ürün, teknoloji ve operasyon uzmanının da CoinTR bünyesine katılmasıyla lokal ve küresel pazardaki rekabetine hızlı, güçlü ve güvenli bir başlangıç yapan CoinTR, hızla büyüyen ekibi ve her geçen gün geliştirilen kullanıcı deneyimi ile kripto para yatırımcılarının yeni durağı olmaya hazır.

CoinTR İlk Yatırım Turunu Tamamladı ve Faaliyete Başladı

CoinTR, Türkiye merkezli küresel bir borsa olma amacıyla çıktığı yolda 15 milyon ABD doları tutarındaki ilk finansman turunu tamamlayarak sektöre hızlı bir giriş yaptı. Dünyanın önde gelen likidite sağlayıcılarından Amber Group ile iş birliğine varan borsa, şu anda 100’den fazla kripto para biriminin alım satımını desteklemekte ve kullanıcıları için en iyi fiyat aralıklarını ve derinliği sağlamak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Türk yatırımcıların devlet bankalarından kolayca yatırım yapabilmeleri için adımlar atan CoinTR, Vakıf Bank ile olan entegrasyonu da tamamlayarak kullanıcılar için güven sağlayan köprüler kurmuştur.

BDDK emekli Kıdemli Bankacılık Başuzmanı, CoinTR uyum görevlisi ve aynı zamanda kanuni temsilcisi olan Yakup Demir; “Kullanıcı varlıklarının güvenliğini ilke ediniyoruz. 19 Eylül, 2022 itibariyle şirketimiz faaliyete başladığını MASAK’a bildirmiş bulunmaktayız. Şirketimiz MASAK denetimine tabi olup dijital varlık alım satım platfromu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.” sözlerini kullandı.

Siz de CoinTR’a kayıt olarak yeni nesil olması amaçlanan bir borsa deneyimiyle tanışmak istiyorsanız web sitesini ziyaret ederek üye olabilir, Türk Telegram topluluğuna katılarak özel fırsat ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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