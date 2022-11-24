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Kripto para piyasalarının içinde bulunduğu zor durum birçok değerli projenin zarar görmesine neden oldu. Binance öncülüğünde bir hareket başlatıldı ve JP Morgan’ın bankaları kurtardığı döneme benzer şekilde zor durumdaki kripto şirketlerine destek verilecek. Komik ama bunu son söylediğimizde FTX, Voyager ve BlokcFi için kurtarma planı üzerinde çalışıyor. Umalım bu sefer başarıya ulaşılsın.

Binance Müjdeyi Verdi

Binance borsası Web3 alanındaki lider şirketlerle bir iş birliğine girişti. Daha önce duyurduğu kripto kurtarma fonu için 7 endüstri lideri daha destek verecek. Bir diğer detay destek veren şirketlerin FTX çöküşünden daha az zarar görmüş olma ihtimalidir. Yani bu haberin ardından bazı altcoinler daha iyi performans gösterebilir.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Kriptoda lider bir oyuncu olarak, tüketicileri korumak ve sektörü yeniden inşa etmek söz konusu olduğunda öncülük etme sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu nedenle, Web3‘ün geleceğini desteklemeye istekli kuruluşlar için yeni bir ortak yatırım fırsatı olan Endüstri Kurtarma Girişimini (IRI) kurduk. IRI başvuru süreci aracılığıyla gelen yatırım fırsatlarına erişmek için, her katılımcının şeffaflığı sağlamak için halka açık adreslerde taahhüt edilen sermayeyi (Stablecoin’lerde veya diğer tokenlerde olabilir – her katılımcı için isteğe bağlı) ayırması gerekir. Binance de dahil olmak üzere her katılımcı, yatırım fırsatlarını gözden geçirecek ve yatırım kararlarını anlaşma bazında birbirlerinden bağımsız olarak verecektir. Geleneksel finans kurumlarının katılmak isteyebileceğinin ancak herkese açık bir adrese para gönderemeyeceğinin farkındayız. İstekli olabilecek bu tür kurumlarla IRI’nin daha geniş teması altında diğer anlaşma yapılarını keşfetmeye açığız.”

Yani sadece geleneksel kripto şirketleri değil popüler fonlar, bankalar da bu sürece dahil olabilecek. Bu son derece önemli çünkü oldukça fazla kurumsal yatırımcı Web3 ve kripto alanında özellikle piyasa erimişken yatırım yapmak istiyor.

7 Kripto Para Şirketi

Başlangıçta Binance, IRI temalı yatırım fırsatlarına 1 milyar USD ayıracak ve ihtiyaç duyulması halinde bu miktarı yakın gelecekte 2 milyar USD’ye çıkarma niyetinde. Şimdiye kadar Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos ve Brooker Group da yaklaşık 50 milyon USD’lik ilk toplam taahhütle katılmayı kabul etti ve yakın zamanda daha fazla şirketin dahil olması bekleniyor.

“IRI kapsamında destek arayan şirketlerden halihazırda yaklaşık 150 başvuru aldık. IRI bünyesindeki her bir ortak yatırımcı, potansiyel anlaşmaları inceleme ve katılıp katılmayacaklarına kendileri karar verme fırsatına sahip olacak. Bazı anlaşmalara tek taraflı yatırım yapılmasını, bazılarına ise IRI katılımcılarının tamamı ya da bir kısmıyla ortak yatırım yapılmasını bekliyoruz. Bu yeni girişimin amacı, en iyi teknoloji uzmanları ve girişimciler tarafından kurulan ve kendi hataları olmaksızın kısa vadede önemli finansal zorluklarla karşı karşıya kalan en umut verici ve en kaliteli şirketleri ve projeleri desteklemektir. Bu girişimi benzersiz kılan şey, Web3’e olan güveni yeniden tesis etmeye yönelik işbirlikçi yaklaşımdır.”

Binance ve bu fondaki ortakları fon desteğinin yanı sıra teknik ve diğer konularda da zor durumdaki kripto şirketlerini destekleyecek. 150 başvurudan kabul edilenlerin açıklanması bazı altcoinler özelinde ciddi fiyat hareketleri görmemize neden olabilir.