Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının içinde bulunduğu zor durum birçok değerli projenin zarar görmesine neden oldu. Binance öncülüğünde bir hareket başlatıldı ve JP Morgan’ın bankaları kurtardığı döneme benzer şekilde zor durumdaki kripto şirketlerine destek verilecek. Komik ama bunu son söylediğimizde FTX, Voyager ve BlokcFi için kurtarma planı üzerinde çalışıyor. Umalım bu sefer başarıya ulaşılsın.

Binance borsası Web3 alanındaki lider şirketlerle bir iş birliğine girişti. Daha önce duyurduğu kripto kurtarma fonu için 7 endüstri lideri daha destek verecek. Bir diğer detay destek veren şirketlerin FTX çöküşünden daha az zarar görmüş olma ihtimalidir. Yani bu haberin ardından bazı altcoinler daha iyi performans gösterebilir.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Kriptoda lider bir oyuncu olarak, tüketicileri korumak ve sektörü yeniden inşa etmek söz konusu olduğunda öncülük etme sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu nedenle, Web3‘ün geleceğini desteklemeye istekli kuruluşlar için yeni bir ortak yatırım fırsatı olan Endüstri Kurtarma Girişimini (IRI) kurduk. IRI başvuru süreci aracılığıyla gelen yatırım fırsatlarına erişmek için, her katılımcının şeffaflığı sağlamak için halka açık adreslerde taahhüt edilen sermayeyi (Stablecoin’lerde veya diğer tokenlerde olabilir – her katılımcı için isteğe bağlı) ayırması gerekir. Binance de dahil olmak üzere her katılımcı, yatırım fırsatlarını gözden geçirecek ve yatırım kararlarını anlaşma bazında birbirlerinden bağımsız olarak verecektir. Geleneksel finans kurumlarının katılmak isteyebileceğinin ancak herkese açık bir adrese para gönderemeyeceğinin farkındayız. İstekli olabilecek bu tür kurumlarla IRI’nin daha geniş teması altında diğer anlaşma yapılarını keşfetmeye açığız.”