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Kripto para yatırımcıları için olaylara farklı pencerelerden bakmak önemli ve hatta eleştirileri bile incelemelisiniz. 2008-2009 mortgage piyasası felaketini tam olarak öngördüğü için halk arasında “Dr. Doom” olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini bugünlerde kripto paralarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki kripto paralara sıcak bakmadığını bildiğimiz Dr Doom bu sefer neler söyledi?

Uzman Ekonomist Yorumu

Kripto odaklı hukuk firması Hodl Law PLLC, SEC’in dijital varlıklar üzerindeki yargı yetkisini netleştiremediğini ve dijital varlıkları menkul kıymet olarak görüp görmediğini tanımlayamadığını iddia ederek ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na dava açtı. 2008-2009 mortgage piyasası felaketini tam olarak öngördüğü için halk arasında “Dr. Doom” olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, kripto ve Web3‘ten duyduğu hoşnutsuzluğu tekrar haykırmak için Twitter hesabının başına geçti.

LinkedIn’de paylaşılan, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı dava açan kripto odaklı firma Hodl Law PLLC hakkında bir makalenin bağlantısını yayınladı ve davanın tamamen temelsiz iddialar üzerine kurulduğunu iddia etti. Ona göre şirket tarafından ortaya atılan birçok sahte argüman bulunuyor. Bunlardan biri de FTX’in son çöküşünden SEC‘in sorumlu olduğu iddiasıdır.

“Tamamen sahte argümanlara dayanarak. Kripto dolandırıcıları şimdi FTX fiyaskosu ve yaklaşan kripto yok oluşu için SEC’i suçluyor. Ne kadar da sahte argümanlarla dolu bir kripto gübresi yığını!”

FTX’e hükümet tarafından sağlanan iltimas göz önüne alındığında Dr Doom gerçekten haklı olabilir. Buna ek olarak Roubini, SEC İnternet Uygulama Ofisi’nin eski şefi olarak görev yapan John Reed Stark tarafından LinkedIn’de yapılan bir paylaşıma atıfta bulundu. Üst düzey bir avukat olan Stark, menkul kıymetler düzenleyicisine karşı açılan yasal şikayeti eleştirdi. Bunu, kripto alanıyla ilgili olarak okuduğu “belki de en saçma yasal belgelerden biri” olarak nitelendirdi.

Kripto Paraları Kim Denetleyecek?

ABD bu soruya cevap arıyor ve SEC ile CFTC arasındaki rekabet sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. CFTC, emtiaları düzenler ve SEC hisse senetleriyle ilgilenir. İkisi de kripto para piyasasının büyük bölümünün kendileri tarafından denetlenmesi gerektiğine inanıyor. SEC hali hazırda Ripple davasını devam ettiriyor ve bunu kazanarak elini güçlendirmek istiyor. Önümüzdeki yıl toplu kripto menkul kıymet davalarına hazırlanan SEC, oldukça katı bir tutum sahibi. Üstelik gerçekten kripto şirketleri için net bir yol haritası da halen oluşturamadı.

Örneğin Binance, SEC’e daha önce ihraç ettiği BNB Coinleri kayıt altına aldırmak için başvurduğunda ne yapması gerektiğine dair net bir çerçeve yok. Daha da kötüsü Coinbase’in geçtiğimiz yıl stake hizmeti sunmak için kuruma danıştıktan sonra davayla tehdit edildiğini biliyoruz. Kripto endüstrisinin karşısında huysuz bir ihtiyar gibi duran SEC işleri daha da içinde çıkılmaz hale getiriyor.