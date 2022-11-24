Kripto paraların geleceğiyle ilgili beklenti ne? 140 uzman konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

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Kripto paralarla alakalı en kapsamlı çalışmalardan biri sonuçlandı tam 140 üst düzey isim cevapladı. Kripto paralar nereye gidiyor? Bireysel yatırımcılar birkaç popüler analistin Bitcoin için hedeflediği 13.000 dolar hedefinden dolayı tedirgin. FTX ile bağlantılı daha fazla iflasın yaşanma ihtimali de yatırımcıları rahatsız ediyor. Ancak Fed bugünlerde hızlı faiz artışlarından geri dönme sinyalleri vermeye başladı. En azından tavan 50bp olacak şekilde daha seyrek artışlar yapacaklar. Peki ya üst düzey uzmanlar ne düşünüyor?

Kripto Para Uzman Yorumu

Kripto borsası devi Coinbase, kripto endüstrisinin geleceği hakkında üst düzey isimlerin neler düşündüğüne dair bir anket sonucu yayınladı. 2022 Kurumsal Yatırımcı Dijital Varlıklara Bakış Anketi, yönetimlerinde toplam 2,6 trilyon dolarlık varlık bulunan ABD merkezli 140 kurumsal yatırımcıya dijital varlıklar piyasasına bakışlarının ne olduğunu sordu. Sonuçlar, katılımcıların neredeyse dörtte üçünün kripto varlıkların en son ayı piyasasının ortasında kalmaya devam edeceğini düşündüğünü ve kripto paraların artık bir varlık sınıfı olarak güçlü bir şekilde kabul edildiğini gösteriyor.

“Dijital varlıklara yönelik genel duyarlılık, dijital varlıkların kalıcı olduğu görüşünü destekleyen %72 ile olumlu kalmıştır (şu anda kriptoya yatırım yapanlar arasında %86 ve yatırım yapmayı planlayanlar arasında %64).”

Yani 2,6 trilyon dolar varlık yöneten uzmanlar grubu büyük ölçüde endüstrinin kalıcılığına inanıyor. Onun bir varlık sınıfı olarak pozisyonunu güçlendirmesi önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırımcının bu alana girmesi anlamına gelir. Elbette bu durum piyasalar için olumludur.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Uzun vadede duyarlılık iyi olsa da anket sonuçları sektörde yaşanan son olayların yatırımcıları önümüzdeki aylarda yüksek getiri beklentisinden uzaklaştırdığını gösteriyor. Anket katılımcılarının yarısından fazlası önümüzdeki 12 ay içinde kriptoda önemli bir fiyat hareketi görmeyi beklemiyor ve dörtte birinden fazlası dijital varlıkların daha fazla kayıp yaşayacağını düşünüyor.

“Kripto kışı, kısa vadeli fiyat artışı beklentilerini azalttı. Fiyatlara ilişkin görünümleri sorulduğunda, yatırımcıların %54’ü kripto fiyatlarının menzile bağlı olmasını beklediklerini belirtirken, %29’u önümüzdeki 12 ay içinde düşüş eğilimi göstermesini bekliyor.”

Fakat ankete dair önemli bir detay daha var. Katılımcıların %71 kripto paraların uzun vadede artmasını bekliyor.