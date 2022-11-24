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Chiliz Coin Yorum! Fan Tokenlerde Son Durum, Maç Takvimi!

Fan tokenler son büyük düşüşlere kadar yatırımcısına ciddi kazanç fırsatları sundu. Özellikle Mayıs, Haziran çöküşünün ardından etkileyici artışlar yaşadılar.
21:30
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları arasında en mutlu grup doğru fan tokenlere erken dönemde giriş yapanlar olabilir. Haftalar önce duyurduğumuz gibi dünya kupasının başlaması birçok fan tokenin fiyatını olumlu etkiledi. Kripto paraların geri kalanının aksine fan tokenler daha çok temel analizle kazanç sinyalleri gönderir.

Fan Tokenlerde Son Durum, Maç Takvimi

Haziran ayında kripto paralar çöktüğünde CHZ dahil birçok fan token bugün olduğu seviyenin çok daha altındaydı. Fan tokenler özellikle futbol alanında dolaşıma sokulanlar sezonluk kazançlar getirir. Lig başlamadan önce yatırımcılar alımlarını yapar ve şampiyonluklar ilan edilirken ATH seviyelerine ulaşan veya yaklaşan tokenler ciddi satışlar yaşar. Fiyat düşer, döngü bu şekilde devam eder gider. Şimdi dünya kupası nedeniyle birçok ülke takımı tokeni iyi performans gösteriyor.

Elbette bu performansta token ihraççısı şirketin gücü ve anlaştıkları takımın tokeni benimsemesi de büyük oranda etkili oluyor. Takımı tarafından desteklenmeyen veya bu desteği açık biçimde ilan etmeyen altcoinler beklenen yükselişleri yaşamıyor.

Örneğin Santos FC Fan Token (SANTOS) LUNA çöküşü sırasında 1,4 dolara kadar düştü ve Eylül ayında 17 doları aştı yani 10 kattan fazla değerlendi. Bugün bile 7 dolarlık fiyatıyla diğer altcoinlerden iyi bir durumda bulunuyor. Bugün birçok altcoin Mayıs, Haziran aylarındaki dip seviyelerinin de altına düştü. Barcelona tokeni benzer şekilde 3 doların altına düştükten sonra bugün 3,65 doların üzerinde bulunuyor.

Dünya kupasında bugün 22:00’da Brezilya, Sırbistan karşılaşması oynanacak. Yarın ise İngiltere, Katar, Hollanda ve Galler maçları var. Cumartesi saat 22:00’da Arjantin maçı var ve takım eğer Meksika’yı yenebilirse ARG Token yükselebilir.

Chiliz Coin Yorum

Haberi al, olayı sat. Kripto paralarda bu durum çok sık oluyor. Haziran ayında 0,1 doların altına düşen Chiliz Coin, Eylül ve bu ay toplam 3 kez 0,3 dolar seviyesini zorladı. Yüzde 300’lük artışın arkasında ise yaklaşan dünya kupası vardı. Turnuvaların başlamasıyla heyecan bir miktar sönmüş gibi görünüyor. CHZ Coin yazı hazırlandığı sırada 0,17 dolardan alıcı buluyor.

Önümüzdeki küresel çapta yıl liglere verilen ara sona erdiğinde yıl ortasında ligler bitene kadar şampiyonlar netleştikçe fan tokenlerde daha ciddi yükselişler görebiliriz. Bu yükselişler Socios bünyesindeki CHZ için de devam edebilir. Üstelik Socios’un daha fazla takımla anlaşması bu yükselişlerin katalizörü olabilir.

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